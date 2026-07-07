Завершилась сильнейшая вспышка солнечной активности

Завершен один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся в конце июня – начале июля, информирует официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Активность росла по причине формирования на Солнце двух крупных групп солнечных пятен. Первая из них являлась крупнейшей с начала 2026 года и второй по размеру за последние 10 лет.

При этом ученые отмечают, что в течение двух недель зафиксировано только 2 вспышки высшего балла, при этом показатель мощности явлений располагался на нижней границе соответствующего класса. Также за указанный период 4 июля произошла магнитная буря, которая стала второй по силе в 2026 году.

На данный момент активные центры не оказывают влияние на Землю. Однако группы пятен могут вернуться к Земле 20–21 июля.

В течение 20 часов на Солнце вспышки не зарегистрированы.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН