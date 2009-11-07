Новорожденные плачут на родном языке

Группа ученых из европейских стран обнаружила, что плач новорожденных с первых дней жизни обладает признаками языка, на котором говорят их родители, причем элементы речи усваиваются еще внутриутробно.

Проведенные ранее исследования показали, что человеческий плод в последнем триместре беременности способен запоминать звуки окружающего мира. На основании этого, родившись, ребенок выделяет из окружающих звуков голос матери, и, как оказалось, распознает родной язык. Причем основное значение имеет мелодический ряд речи.

Зная это, ученые предполагали, что услышанный до рождения язык влияет на продукцию звуков самим ребенком, когда он учится говорить. Однако исследователи из Германии и Франции выяснили, что это влияние реализуется значительно раньше – уже в первые дни после рождения.

Ученые записали и проанализировали плач 60 новорожденных в возрасте от 3 до 5 дней, 30 из которых родились в немецкоязычной семье, а 30 – во франкоязычной.

Анализ выявил несомненные различия в форме их плача, зависящие от языка семьи. В частности, мелодический ряд плача французских новорожденных оказался восходящим, а немецких – нисходящим, как и у соответствующих языков, передает портал «МедНовости».

По мнению ученых, способность распознавать, запоминать и воспроизводить мелодию появляется значительно раньше, чем способность воспринимать отдельные буквы, потому что анатомические образования, необходимые для построения мелодического ряда появляются у ребенка раньше, чем задействованные в артикуляции.