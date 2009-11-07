Канадские ученые выдвинули идею, о последнем этапе эволюции. Согласно их теории, в результате миллиардов лет эволюции, на Земле останется только один вид существ.

Об это пишет портал YouRead.ru. С самого начала зарождения жизни, количество разных видов на Земле неуклонно росло. Достигнув своей точки максимума, начинался постепенный спад. Слабые виды вымирали, и их заменяли новые, более устойчивые.

Как показали результаты компьютерного моделирования, эволюция имеет свою периодичность. Вначале появляется один вид существ, через миллионы лет эволюции он делится на несколько десятков других видов, после чего, спустя еще миллионы лет, попросту вымирает, либо же вымирают все кроме одного, самого устойчивого.

Ученые из Канады предполагают, что человек, далеко не конечный этап эволюции. Они считают, что через миллиарды лет, люди, возможно, исчезнут с лица Земли, эволюционировав в более развитую форму жизни.