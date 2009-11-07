Инопланетян будут искать с помощью теории Дарвина

Ученые из НАСА сообщают, что теория эволюции Дарвина может оказаться верной и для других обитаемых миров.

Остается определиться с тем, где искать инопланетную жизнь.

Доктор Джон Баросс из института астробиологии НАСА заявил о том, что эволюция Дарвина — это характерная черта любой жизни. «А потому пределы эволюции Дарвина могут помочь определить планеты, где может быть подобная земной жизнь», - цитирует Баросса сайт «Новости мира инноваций».

Сейчас, по словам ученых, наступают захватывающие времена для астробиологии: с помощью телескопа Кеплер ведется поиск планет, похожих на Землю, где может быть вода и жизнь. На данный момент найдено 403 экзопланеты – то есть те, которые расположены за пределами нашей солнечной системы. Основная их часть в сотни и тысячи раз больше по своим размерам, чем Земля. Однако есть и те, которые напоминают нашу планету – как размерами, так и расположением относительно своего солнца.

«Я предсказываю, что в ближайшие 5-10 лет мы совершим открытия, которые будут столь же значительны, что и труды Дарвина», заявил доктор Баросс. Он сказал также, что поиск внеземной жизни всегда учитывает Землю в качестве модели.

Жизнь на Земле была бы невозможна без воды, углеродистых органических молекул и источников энергии, солнечных или химических. Но жизнь внеземная, вполне возможно, не совсем похожа на нашу. «Внеземная жизнь может не использовать энергию света или химию, а применять, например, радиационную энергию, или волновую, или даже ультрафиолетовую», уточнил доктор Баросс. «Точно также не обязательна и потребность в воде. Жизнь может существовать и при наличии органических растворителей, а не обязательно жидкой воды, как это могло бы быть на Титане, или при температуре -100 градусов по Цельсию».

«Наступит момент, когда мы обнаружим планеты такие же, как земля, с почвой, водой, атмосферой и, возможно, другой жизнью», сказал в заключение ученый.