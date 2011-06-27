Беларусь и Корея подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве

Документ расширит партнерство в области нано- и биотехнологий, оптики, новых материалов и IT-сфере.

Это сотрудничество перспективно для обеих сторон. Корея входит в двадцатку стран по развитию прикладных наук и оптики. Беларусь же известна своей производственной базой, а также школой в области фундаментальных наук. Сегодня государства реализуют 14 совместных проектов. В ближайшие годы их количество планируется удвоить.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Корейская сторона активно идёт на сотрудничество, они заинтересованы в развитии. Они видят большой рынок на территории СНГ и, прежде всего, Таможенного союза. Как дальнейшее направление, мы видим переход от научно-технической в инновационную сферу создания предприятий и производств.

Цзин-Сеон Парк, директор отделения глобального сотрудничества Министерства образования, науки и технологий Республики Корея:

В Беларуси хорошая школа в области фундаментальных наук, и мы в этом не раз убеждались. Наши совместные проекты хорошо зарекомендовали себя на рынке. Поэтому наше сотрудничество выгодно обеим стронам, и мы надеемся развивать потенциал и дальше.

В Беларуси сегодня открылись Дни науки Республики Корея. За время работы форума откроется белорусско-корейский центр по сотрудничеству в области образования и науки. Для обеих стран перспективно также взаимодействие в сферах медицины, АПК, атомной и возобновляемой энергетике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».