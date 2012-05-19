«Славянский базар»-2012. Программа

10 июля, вторник 21:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ВАЛЕРИЯ «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»

1, 4 сектор – 270 000, 280 000 рублей, 2, 3 сектор – 300 000 рублей, 5, 10 сектор – 180 000, 230 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 200 000, 220 000, рублей, 7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

11 июля, среда, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

Александр РОЗЕНБАУМ

1, 4 сектор – 270 000, 280 000 рублей, 2, 3 сектор – 300 000 рублей, 5, 10 сектор – 180 000, 230 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 200 000, 220 000, рублей, 7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

11 июля, среда, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

Ирина АЛЛЕГРОВА. Прощальный тур

1, 4 сектор – 270 000, 280 000 рублей, 2, 3 сектор – 300 000 рублей, 5, 10 сектор – 180 000, 230 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 200 000, 220 000, рублей, 7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

В ночь с 11 на 12 июля, четверг, 01:30, Летний Амфитеатр. «Славянский базар»-2012.

«ПЕСНИ ЛЕТА». Сергей ЛАЗАРЕВ, Константин ЛЕГОСТАЕВ, Тимур РОДРИГЕС, Жанна ФРИСКЕ, ЯЖЕВИКА (Россия), Дмитрий КОЛДУН (Беларусь), ЛЕПА, ЭВЕЛИНА, группа «PINUP GIRLS» (Литва), Александр РЫБАК (Норвегия). Ведущий Тимур РОДРИГЕС (Россия)

1, 4 сектор – 160 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей, 5, 10 сектор – 100 000, 130 000, 150 000 рублей, 6, 9 сектор – 120 000, 130 000 рублей, 7 сектор – 140 000 рублей, 8 сектор – 80 000 рублей

12 июля, четверг, 18:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

ПЕЛАГЕЯ

Партер – 85 000, 80 000 рублей, ложа – 70 000 рублей, балкон – 50 000 рублей

12 июля, четверг, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Бранислав НУШИЧ. Спектакль «ГОСПОЖА МИНИСТЕРША»

Режиссер Олег ЛОПУХОВ

В ролях: Валентина ТАЛЫЗИНА, Марина ЯКОВЛЕВА, Александр ТЮТИН и другие

Главная героиня, муж которой стал министром, жаждет перемен. Она решает поменять все: интерьер в доме, мужа своей дочери… Не останавливает госпожу министершу, что дочь любит мужа и счастлива с ним. Когда находится соответствующий требованиям кандидат в мужья дочери, зятя объявляют персоной «нон грата». Зять принимает вызов и начинает борьбу за сохранение своей семьи. Еще мадам желает выучить правила элитной жизни, нанимает себе учителя и узнает, что светская дама должна ходить в казино, курить и иметь любовника…

Партер – 130 000-140 000 рублей, ярус – 100 000 рублей

12 июля, четверг, 20:30, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 21-го Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

Ирина АЛЛЕГРОВА, ВАЛЕРИЯ, Сергей ЛАЗАРЕВ, Лев ЛЕЩЕНКО, Борис МОИСЕЕВ, ПЕЛАГЕЯ, Александр РОЗЕНБАУМ, Жанна ФРИСКЕ, группа «БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ», государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря МОИСЕЕВА (Россия); Алена ЛАНСКАЯ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», ансамбль «СЯБРЫ», государственный ансамбль танца Беларуси группа «LITESOUND», Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», школа современной хореографии «БЕЛКА» и другие (Беларусь);

Крис НОРМАН, Саманта ФОКС (Великобритания), Алессандро САФИНА (Италия), Алишер КАРИМОВ (Казахстан), Александр РЫБАК (Норвегия), Ирина БИЛЫК, Театр Андрея ДАНИЛКО (Украина), Анне ВЕСКИ (Эстония), победители Международных детских музыкальных конкурсов «Витебск 2003-2012»: Мартин ЙОРДАНОВ, (Болгария), КЕТИ (Грузия), МАРИЯ (Румыния)

Ведущие: Елена СПИРИДОВИЧ (Беларусь), Владимир БЕРЕЗИН, Тимур РОДРИГЕС (Россия), Оксана АНТОНЮК, Тимур МИРОШНИЧЕНКО (Украина)

1, 4 сектор – 650 000, 680 000 рублей, 2, 3 сектор – 730 000, 750 000 рублей, 5, 10 сектор – 500 000, 570 000, 600 000 рублей, 6, 9 сектор – 500 000, 520 000 рублей, 7 сектор – 550 000 рублей, 8 сектор – 460 000 рублей

13 июля, пятница, 17:00, Витебская областная филармония . «Славянский базар»-2012.

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 21-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК−2012»

РУСЛАН (Армения), Евгений СЛАВИЧ (Беларусь), Славина КАЛКАНДЖИЕВА (Болгария), Джордже ЙОВАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Федерика МАРИНАРИ (Италия), Дария ГАБДУЛЛ (Казахстан), Луселиа РОЛДАН (Куба), Саманта ТИНА (Латвия), Саша СОНГ (Литва), Бобан МОЙСОВСКИ (Македония), Алена ТРИБОЙ (Молдова), Анастасия КОЗЛОВА (Россия), АЛЕКСАНДРУ (Румыния), Сюзана ДИНИЧ (Сербия), Давид ГРОМ (Словения), Карина ГАЗИЯНЦ (Узбекистан), Галина КОНАХ (Украина), Ника АНТОЛОС (Хорватия), ИВА (Черногория), Михаела НОСКОВА (Чехия), КАРИНА (Эстония)

Партер – 30 000, 35 000 рублей, балкон – 20 000 рублей

13 июля, пятница, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

«СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР АНТРЕПРИЗЫ» (Россия)

Спектакль «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ»

Режиссер Роман САМГИН

В ролях: Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Юлия МЕНЬШОВА, Константин ЮШКЕВИЧ и другие

Валентин и Валентина – история человеческой любви и неземной нежности. История длинною в жизнь... Какими они стали, о чем они мечтали, думали, на что надеялись... История о любви: о любви женщины к мужчине, о любви, во имя которой можно солгать, оклеветать, умереть... история простая и одновременно очень сложная, история человеческих чувств, эмоций, человеческого бытия.

Партер – 130 000-140 000 рублей, ярус – 100 000 рублей

13 июля, пятница, 20:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

Борис МОИСЕЕВ. «ТАНЕЦ В БЕЛОМ»

Концерт-презентация нового альбома

Партер – 150 000, 160 000 рублей, ложа – 130 000 рублей, балкон – 100 000 рублей

13 июля, пятница, 20:00, Витебская областная филармония . «Славянский базар»-2012.

Леонид СЕРЕБРЕННИКОВ

Вечер русского романса

Партер – 40 000, 45 000 рублей, балкон – 30 000 рублей

13 июля, пятница, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ РОССИИ

Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря МОИСЕЕВА.

Юбилейный концерт, посвященный 75-летию ансамбля

1, 4 сектор – 160 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей, 5, 10 сектор – 100 000, 130 000, 150 000 рублей, 6, 9 сектор – 120 000, 130 000 рублей, 7 сектор – 140 000 рублей, 8 сектор – 80 000 рублей

в ночь с 13 на 14 июля, суббота, 01:30, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

«ШОУ ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ»

Театр Андрея ДАНИЛКО

1, 4 сектор – 230 000, 240 000 рублей 2, 3 сектор – 250 000 рублей, 5, 7, 8, 10 сектор – 140 000, 180 000, 200 000 рублей, 6, 9 сектор – 160 000, 180 000 рублей

14 июля, суббота, 16:00, Дом Кино . «Славянский базар»-2012.

Художественный фильм «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (Беларусь, Латвия, Эстония)

Режиссер Пеэтер СИММ (Эстония)

В ролях: Валерия АРЛАНОВА, Ольга ВОДЧИЦ, Игорь СИГОВ, Светлана ЗЕЛЕНКОВСКАЯ, Вероника ПЛЯШКЕВИЧ, Агнета УГРИНОВИЧ-КАМИНСКАЯ (Беларусь), Лембит УЛЬФСАК, Юхан УЛЬФСАК, Герт РАУДСЕП (Эстония); Борис ПОЛУНИН (Россия), Андрис КЕЙШС (Латвия) и другие

Фильм представляет актриса Валерия АРЛАНОВА (Беларусь)

Частная жизнь людей в большом городе таит в себе множество загадок. Профессор-литературовед не может найти общего языка со своим сыном, машинистом тепловоза. Непросто складываются отношения молодой учительницы и старшеклассника – сына эстонского таксиста и стюардессы-белоруски. Двое друзей, бывших сослуживцев-моряков, влюблены в одну и ту же женщину, и все трое не в силах разорвать многолетний любовный треугольник. Маленькая балерина, прикованная к инвалидной коляске, мучает мать, считая ее виновницей своего несчастья… Героям нелегко распутать тонкие нити сложных отношений, и помочь им может только искреннее желание понять и простить самих себя, а также тех, кто находится рядом.

Цена билета – 15 000 рублей

14 июля, суббота, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

21-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ВИТЕБСК–2012». День первый

Первое отделение: выступления участников в сопровождении фонограммы «-1».

РУСЛАН (Армения), Евгений ДОЛИЧ (Беларусь), Славина КАЛКАНДЖИЕВА (Болгария), Джордже ЙОВАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Федерика МАРИНАРИ (Италия), Дария ГАБДУЛЛ (Казахстан), Луселиа РОЛДАН (Куба), Саманта ТИНА (Латвия), Саша СОНГ (Литва), Бобан МОЙСОВСКИ (Македония), Алена ТРИБОЙ (Молдова), Анастасия КОЗЛОВА (Россия), АЛЕКСАНДРУ (Румыния), Сюзана ДИНИЧ (Сербия), Давид ГРОМ (Словения), Карина ГАЗИЯНЦ (Узбекистан), Галина КОНАХ (Украина), Ника АНТОЛОС (Хорватия), ИВА (Черногория), Михаела НОСКОВА (Чехия), КАРИНА (Эстония).

Второе отделение: выступления членов жюри и гостей фестиваля.

Александр ТИХАНОВИЧ (Беларусь), Веселин МАРИНОВ (Болгария), Алессандро САФИНА (Италия), Батырхан ШУКЕНОВ (Казахстан), Мария НАУМОВА (Латвия), КАЛИОПИ (Македония), Максим ДУНАЕВСКИЙ (Россия), Корина КИРИАК (Румыния), Анне ВЕСКИ (Эстония).

Ведущие: Денис ДУДИНСКИЙ и Ольга РЫЖИКОВА (Беларусь)

1, 4 сектор – 75 000 рублей, 2, 3 сектор – 80 000 рублей, 5, 10 сектор – 45 000, 65 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей, 7 сектор – 65 000 рублей, 8 сектор – 40 000 рублей

14 июля, суббота, 19:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

Михаил ЗАДОРНОВ

Спектакль «ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА»

Режиссер Ольга ШВЕДОВА

В ролях: Галина ПОЛЬСКИХ, Валентин СМИРНИТСКИЙ, Ольга ЖОРЖ и другие

Однажды в семейный дом является разлучница и предлагает… продать ей неверного супруга за двадцать тысяч долларов. Как в этой, мягко говоря, неординарной ситуации поступит обманутая жена? Героиня комедии Михаила ЗАДОРНОВА находит весьма оригинальный выход из положения…

Партер – 130 000, 120 000 рублей; ложа – 100 000 рублей; балкон – 85 000 рублей

14 июля, суббота, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Национальный академический драматический театр им. Максима ГОРЬКОГО (Беларусь)

Андрей КУРЕЙЧИК

Художественный вымысел «ПАНЕ КОХАНКУ»

Режиссёр-постановщик Сергей КОВАЛЬЧИК

В ролях: Ростислав ЯНКОВСКИЙ, Иван МАЦКЕВИЧ, Белла МАСУМЯН, Александр СУЦКОВЕР, Анатолий ГОЛУБ и другие

Действие спектакля происходит в XVIII веке, после I раздела Речи Посполитой. Новый король Станислав Август ПОНЯТОВСКИЙ приезжает с визитом к мятежному магнату Каролю Станиславу РАДЗИВИЛЛУ по прозвищу Пане Коханку. В замке РАДЗИВИЛЛОВ происходят немыслимые вещи – крестьяне учатся летать, а в ходе научных экспериментов появляются невообразимые изобретения... Чем закончится этот визит? И как это отразилось в истории и в дне сегодняшнем?..

Партер – 80 000-85 000 рублей, ярус – 65 000 рублей

14 июля, суббота, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ БЕЛАРУСИ

1, 4 сектор – 75 000 рублей, 2, 3 сектор – 80 000 рублей, 5, 10 сектор – 45 000, 65 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей, 7 сектор – 65 000 рублей, 8 сектор – 40 000 рублей

15 июля, воскресенье, 16:00, Дом Кино . «Славянский базар»-2012.

Художественный фильм «ДОМ» (Россия)

В ролях: Сергей ГАРМАШ, Богдан СТУПКА, Владимир ЕПИФАНЦЕВ, Екатерина РЕДНИКОВА, Лариса МАЛЕВАННАЯ, Петр ЗАЙЧЕНКО, Иван ДОБРОНРАВОВ, Игорь САВОЧКИН, другие

Фильм представляет режиссер Олег ПОГОДИН

В большом доме, посреди донских степей, живёт семейство Шамановых. Всё есть в этом доме, – кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын Виктор возвращается в отчий дом после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идёт группа профессиональных убийц…

Цена билета – 20 000 рублей

15 июля, воскресенье, 17:00, Витебская областная филармония . «Славянский базар»-2012.

Программа «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ» (Израиль)

Партер – 30 000, 35 000 рублей, балкон – 20 000 рублей

15 июля, воскресенье, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

21-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ВИТЕБСК–2012». День второй

Выступления участников конкурса в сопровождении Национального концертного оркестра Республики Беларусь, художественный руководитель Михаил ФИНБЕРГ (Беларусь).

РУСЛАН (Армения), Евгений ДОЛИЧ (Беларусь), Славина КАЛКАНДЖИЕВА (Болгария), Джордже ЙОВАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Федерика МАРИНАРИ (Италия), Дария ГАБДУЛЛ (Казахстан), Луселиа РОЛДАН (Куба), Саманта ТИНА (Латвия), Саша СОНГ (Литва), Бобан МОЙСОВСКИ (Македония), Алена ТРИБОЙ (Молдова), АНАСТАСИЯ (Россия), АЛЕКСАНДРУ (Румыния), Сюзана ДИНИЧ (Сербия), Давид ГРОМ (Словения), Карина ГАЗИЯНЦ (Узбекистан), Галина КОНАХ (Украина), Ника АНТОЛОС (Хорватия), ИВА (Черногория), Михаела НОСКОВА (Чехия), КАРИНА (Эстония).

Ведущие: Денис ДУДИНСКИЙ и Ольга РЫЖИКОВА (Беларусь)

1, 4 сектор – 50 000 рублей, 2, 3 сектор – 60 000 рублей, 5, 7, 10 сектор – 30 000, 45 000 рублей, 6, 9 сектор – 40 000 рублей, 8 сектор – 25 000 рублей

15 июля, воскресенье, 19:00 Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

Комедия «АВАНТЮРНАЯ СЕМЕЙКА, или КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

Режиссер Алексей КОНЫШЕВ

В ролях: Татьяна КРАВЧЕНКО, Жанна ЭППЛЕ, Анатолий ЛОБОЦКИЙ, Алексей ПАНИН, Александр НОСИК и другие

Что получится, если в одном доме поселить русского, эстонку и пенсионерку из Германии. А если еще связать их строгим контрактом? Добавить к этому старческий эгоизм и сложные межнациональные отношения, и завершить все детективным расследованием? Получится остросюжетная комедия «АВАНТЮРНАЯ ИСТОРИЯ»! Спектакль вас удивит, рассмешит и не оставит равнодушным. С юмором и иронией он говорит о вечном: о любви, о семейных ценностях.

Партер – 130 000, 120 000 рублей; ложа – 100 000 рублей; балкон – 85 000 рублей

15 июля, воскресенье, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Даугавпилсский государственный театр (Латвия)

Людмила УЛИЦКАЯ

Спектакль «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

Режиссер Михаил МАМЕДОВ (Россия)

В ролях: Вера ХРАМНИКОВА, Жанна ЛУБГАНЕ, Ирина КЕШИШЕВА, Михаил САМОДАХОВ, Виктор ЯНЦЕВИЧ

Мелодрама с элементами комедии о том, как мать ищет взрослому сыну невесту, не подозревая, во что выльется её забота: нет любви, нет и счастья. Герой отстаивает право на выбор, стараясь самостоятельно решить проблему, прочувствовать жизнь, её радости и горести. Но все-таки, главное в спектакле «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» – это эмоциональный порыв и стремление во что бы то ни стало сохранить главное в жизни человека – семейные ценности и любовь близких людей.

Партер – 80 000-85 000 рублей, ярус – 65 000 рублей

15 июля, воскресенье, 22:00 , Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

«НАМ 25! ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА»

Праздничная концертная программа, посвященная 25-летию Национального концертного оркестра Республики Беларусь, художественный руководитель Михаил ФИНБЕРГ (Беларусь).

Сергей ДРОБОТЕНКО, Максим ДУНАЕВСКИЙ, Виктория ПЬЕР–МАРИ, балет «МАРИДАНС» (Россия), группа солистов Государственного ансамбля танца Республики Беларусь п/р Валентина ДУДКЕВИЧА (Беларусь).

Ведущий Алексей ЧУМАКОВ (Россия)

1, 4 сектор – 75 000 рублей, 2, 3 сектор – 80 000 рублей, 5, 10 сектор – 45 000, 65 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей, 7 сектор – 65 000 рублей, 8 сектор – 40 000 рублей

16 июля, понедельник, 15:00, Витебская областная филармония . «Славянский базар»-2012.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 21-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2012»

16 июля, понедельник, 17:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

10-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВИТЕБСК–2012». День первый

Евгения КЛЕПИЦКАЯ, Лиза МУРАВЬЕВА (Беларусь), МАРИАМ (Болгария), Ана ЙОВАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Мариам БИЧОШВИЛИ (Грузия), ТАЛЛИ (Израиль), Алишер ЖАКСЫБАЙ (Казахстан), Агате АЛБЕКЕЙТЕ (Латвия), Паулина СКРАБИТЕ (Литва), АНДРЕЙ (Македония), ДЕНИС (Молдова), ГАБИ (Польша), Айгуль ВАЛЛИУЛИНА, Анна МУЗАФАРОВА (Россия), ДИАНА (Румыния), ШУХРАТ (Узбекистан), Поллианна РЫЖАК, Валерия ХОМЕНКО (Украина), София РЯМОНЕН (Финляндия), МАША (Черногория), Дарья СААЛИСТЭ (Эстония)

Партер – 25 000 рублей, ложа – 15 000 рублей, балкон – 10 000 рублей

16 июля, понедельник, 18:00, Дом Кино . «Славянский базар»-2012.

Художественный фильм «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (Литва)

Режиссер Донатас УЛЬВИДАС

В ролях: Донатас БАНИОНИС, Агния ДИТКОВСКИТЕ, Мантас ЯНКАВИЧЮС, Татьяна ЛЮТАЕВА и другие

1861-й год, Литва в составе Российской империи. Политические интриги вокруг отмены крепостничества неожиданно перерастают в крестьянский бунт в отдаленной литовской деревне. Крепостной Тадас Блинда, сам того не желая, оказывается в эпицентре событий, возглавив отряд бунтарей. Вместе с тем, Тадас влюбляется в дочь богатого землевладельца. Останется ли он во главе восстания, борясь до конца против угнетающего режима царской России? Но тогда ему придется отречься от любви к дочери своего заклятого врага…

Цена билета – 15 000 рублей

16 июля, понедельник, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Международная театральная компания «АРТ» (Россия)

Ироничный детектив «ЗАПАДНЯ»

Режиссер Роберт МАНУКЯН

В ролях: Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА, Владимир ДОЛИНСКИЙ, Вадим КОЛГАНОВ, Ольга ЛИФИНЦЕВА, Сергей НИКОНЕНКО, Анатолий КОЩЕЕВ, Борис НЕВЗОРОВ, Сергей РУДЗЕВИЧ

В медовый месяц на отдыхе в горах у новоиспеченного молодожена пропадает жена. Герой обращается в полицию, когда вдруг кюре местной церкви приносит ему радостную весть о том, что жена жива. Вскоре триумфально появляется и она сама. Казалось бы, происшествие окончилось благополучно, если бы не маленькое «но»: муж ее не признает... Кто эта женщина, обманутая жена или ловкая авантюристка? Расследовать эту лихо закрученную интригу берется комиссар полиции, чтобы выяснить, кто говорит правду, и заманить преступника в западню.

Партер – 110 000-120 000 рублей, ярус – 85 000 рублей

16 июля, понедельник, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

«СОЗВЕЗДИЕ УКРАИНЫ»

ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ УКРАИНЫ

Ирина БИЛЫК, Иван БЕРЕЗОВСКИЙ, Наталья ВАЛЕВСКАЯ, Инна ВОРОНОВА, Андрей ДАНИЛКО (Верка СЕРДЮЧКА), Владимир КВАСНИЦА, Наталья КРАСНЯНСКАЯ, Василий ЛЕВИЦКИЙ (ВЛАДИСЛАВ).

Ведущие: Мария ОРЛОВА и Тимур МИРОШНИЧЕНКО (Украина)

1, 4 сектор – 50 000 рублей 2, 3 сектор – 60 000 рублей, 5, 7, 10 сектор – 30 000, 45 000 рублей, 6, 9 сектор – 40 000 рублей, 8 сектор – 25 000 рублей

в ночь с 16 на 17 июля, вторник, 01:30, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

Сергей ПЕНКИН «ВОЗЬМИ С СОБОЙ МОЮ ЛЮБОВЬ»

1, 4 сектор – 230 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 250 000 рублей, 5, 7, 8, 10 сектор – 140 000, 180 000, 200 000 рублей, 6, 9 сектор – 160 000, 180 000 рублей

17 июля, вторник, 17:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

10-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВИТЕБСК–2012». День второй

Евгения КЛЕПИЦКАЯ, Лиза МУРАВЬЕВА (Беларусь), МАРИАМ (Болгария), Ана ЙОВАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Мариам БИЧОШВИЛИ (Грузия), ТАЛЛИ (Израиль), Алишер ЖАКСЫБАЙ (Казахстан), Агате АЛБЕКЕЙТЕ (Латвия), Паулина СКРАБИТЕ (Литва), АНДРЕЙ (Македония), ДЕНИС (Молдова), ГАБИ (Польша), Айгуль ВАЛЛИУЛИНА, Анна МУЗАФАРОВА (Россия), ДИАНА (Румыния), ШУХРАТ (Узбекистан), Поллианна РЫЖАК, Валерия ХОМЕНКО (Украина), София РЯМОНЕН (Финляндия), МАША (Черногория), Дарья СААЛИСТЭ (Эстония)

Партер – 25 000 рублей, ложа – 15 000 рублей, балкон – 10 000 рублей

17 июля, вторник, 17:00, Витебская областная филармония . «Славянский базар»-2012.

Мария НАУМОВА (Латвия)

Концерт «ДО СВЕТЛЫХ СЛЕЗ»

Партер – 30 000, 35 000 рублей, балкон – 20 000 рублей

17 июля, вторник, 18:00, Дом Кино . «Славянский базар»-2012.

Художественный фильм «ДОМ ВЕТРА» (Россия)

Режиссер Вячеслав ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ

В ролях: Полина КУТЕПОВА, Дэник НЕВЕРОВ, Валерий БАРИНОВ, Александр ИЛЬИН, Елена МОРОЗОВА, Алексей ЗАВЬЯЛОВ

Фильм представляет актриса Полина КУТЕПОВА

Простая маленькая тётка Таисья Левшина – дворничиха детской инфекционной больницы – только сейчас узнаёт о том, что её сын, без вести пропавший на южной границе лет десять назад, на самом деле погиб. И, чтобы заполнить болезненную пустоту в душе, Тая забирает, фактически крадёт из больницы семилетнего мальчонку-азиата Тимура – Тёму, который по всем диагнозам и медицинским показаниям обречён на скорый уход. История про то, как примитивная, почти животная и безоглядная любовь поднимает микроскопического человечка из неустроенности и невзгод до уровня античного величия, до уровня прямого разговора с Богом. И, отметая все законы слишком материального мира, творит Чудо, сохраняя новую жизнь.

Цена билета – 20 000 рублей

17 июля, вторник, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ВЕЧЕР ЮМОРА

ТЕАТР ПАРОДИЙ Владимира ВИНОКУРА, Юрий АСКАРОВ, Игорь МАМЕНКО, (Россия)

1, 4 сектор – 160 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей, 5, 10 сектор – 100 000, 130 000, 150 000 рублей, 6, 9 сектор – 120 000, 130 000 рублей, 7 сектор – 140 000 рублей, 8 сектор – 80 000 рублей

17 июля, вторник, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Московский театр «На Юго-Западе» (Россия)

Николай КОЛЯДА

Трагифарс «БАБА ШАНЕЛЬ»

Режиссёр Валерий БЕЛЯКОВИЧ

В ролях: Максим ШАХЕТ, Андрей САННИКОВ, Олег АНИЩЕНКО, Олег ЗАДОРИН, Александр ГОРШКОВ, Константин КУРОЧКИН, Михаил БЕЛЯКОВИЧ, Денис НАГРЕТДИНОВ, Галина ГАЛКИНА и другие

Семь женщин «очень в возрасте», семь солисток, как семь нот или семь чудес света. Одна – бывшая прима кордебалета с расшатанными нервами, другая – заядлая «бомбила» с патологией зрения, третья – поэтесса, которую от всего тошнит… Всех их соединила любовь к задушевной русской песне. За праздничным столом они встретились, чтобы отметить десятилетний юбилей своего ансамбля и определить планы на будущее, в том числе и на Сергея, художественного руководителя. Идиллия нарушается неожиданным вторжением бабы Шанель…

Партер – 110 000-120 000 рублей, ярус – 85 000 рублей

17 июля, вторник, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

БЕНЕФИС Льва ЛЕЩЕНКО

Руслан АЛЕХНО, АЛСУ, Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», Оксана БОГОСЛОВСКАЯ, ВАРВАРА, Владимир ВИНОКУР, Максим ДУНАЕВСКИЙ, ЛОЛИТА, Александр МАРШАЛ, Яна МЕЛИКАЕВА, Сосо ПАВЛИАШВИЛИ, группа «ШТАР» (Россия),

Игорь ЛУЧЕНОК, Анатолий ЯРМОЛЕНКО, образцовая студия эстрадной песни «ФОРУМ» п/р Татьяны и Аркадия КИРИЛЛОВЫХ (Беларусь),

Николай ГНАТЮК, группа «ПОТАП И НАСТЯ» (Украина)

1, 4 сектор – 270 000, 280 000 рублей, 2, 3 сектор – 300 000 рублей, 5, 10 сектор – 180 000, 230 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 200 000, 220 000, рублей, 7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

в ночь с 17 на 18 июля, среда, 01:30 , Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

«НОЧНОЙ ХИТ»

Денис МАЙДАНОВ, НЮША, группа «ГРАДУСЫ» (Россия),

ЭВЕЛИНА (Литва),

группа «ПОТАП И НАСТЯ», группа «ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (Украина),

белорусские исполнители.

Ведущий Алексей ОСТУДИН (Россия)

1, 4 сектор – 160 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей, 5, 10 сектор – 100 000, 130 000, 150 000 рублей, 6, 9 сектор – 120 000, 130 000 рублей, 7 сектор – 140 000 рублей, 8 сектор – 80 000 рублей

18 июля, среда, 17:00, Концертный зал «ВИТЕБСК» . «Славянский базар»-2012.

10-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВИТЕБСК–2012». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Юбилейный гала-концерт, посвященный 10-летию Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК»

Партер – 35 000, 45 000 рублей, ложа – 30 000 рублей, балкон – 20 000 рублей

18 июля, среда, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ЛОЛИТА

1, 4 сектор – 270 000, 280 000 рублей, 2, 3 сектор – 300 000 рублей, 5, 10 сектор – 180 000, 230 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 200 000, 220 000, рублей, 7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

18 июля, среда, 19:00, Театр имени Якуба Коласа . «Славянский базар»-2012.

Московский драматический театр им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (Россия)

Михаил БУЛГАКОВ

Спектакль «МОЛЬЕР» («КАБАЛА СВЯТОШ»)

Режиссёр Валерий БЕЛЯКОВИЧ

В ролях: Владимир КОРЕНЕВ, Алексей МАТОШИН, Валерий БЕЛЯКОВИЧ и другие

Спектакль по пьесе М. БУЛГАКОВА «КАБАЛА СВЯТОШ» и «ЖИЗНЕОПИСАНИЮ ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА». Король-солнце Людовик и король французской драматургии Мольер. Извечный конфликт Художника и Власти. Последние дни мэтра, омраченные травлей со стороны «Кабалы Священного писания», равнодушием короля и трагедией в семье…

Партер – 110 000-120 000 рублей, ярус – 85 000 рублей

18 июля, среда, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ. 21-го Международного фестиваля искусств. «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

АЛСУ, Юрий АСКАРОВ, Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», ВАРВАРА, ЛОЛИТА, Денис МАЙДАНОВ, Игорь МАМЕНКО, Александр МАРШАЛ, НЮША, Сосо ПАВЛИАШВИЛИ, группы: «ГРАДУСЫ», «ШТАР», балет «МАРИДАНС» (Россия), Методие БУЖОР (Молдова), Николай ГНАТЮК, группа «ПОТАП И НАСТЯ», (Украина), белорусские исполнители

1, 4 сектор – 400 000, 420 000 рублей, 2, 3 сектор – 450 000 рублей, 5, 7, 10 сектор –320 000, 350 000, 380 000 рублей, 6, 9 сектор – 320 000, 330 000 рублей, 8 сектор – 280 000 рублей

19 июля, четверг, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

Александр НОВИКОВ

«ВЕЗИ МЕНЯ, ИЗВОЗЧИК»

1, 4 сектор – 230 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 250 000 рублей, 5, 7, 8, 10 сектор – 140 000, 180 000, 200 000 рублей, 6, 9 сектор – 160 000, 180 000 рублей

19 июля, четверг, 22:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

«ЗВЕЗДЫ «ШАНСОН-ТВ» на «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ»

Михаил БУБЛИК, Екатерина ГОЛИЦЫНА, Павел КАШИН, Александр КОЛЬЯНОВ, Сергей КУПРИК, Валерий КУРАС, Александр ЛОМИНСКИЙ, Сергей ЛЮБАВИН, Денис МАЙДАНОВ, Александр МАРШАЛ, Александр МАРЦИНКЕВИЧ и группа «КАБРИОЛЕТ», Александр НОВИКОВ, Сергей РЫБАЧЕВ, Игорь СЛУЦКИЙ, Леонид ТЕЛЕШЕВ, Владимир УХТИНСКИЙ, Дмитрий ХМЕЛЕВ, Любовь ШЕПИЛОВА, дуэт «ДВЕ ЛУНЫ».

Ведущие: Екатерина ШЕВЦОВА и Артем ДЕМИН

1, 4 сектор – 230 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 250 000 рублей, 5, 7, 8, 10 сектор – 140 000, 180 000, 200 000 рублей, 6, 9 сектор – 160 000, 180 000 рублей

20 июля, пятница, 18:00, Летний Амфитеатр . «Славянский базар»-2012.

РОК-КОНЦЕРТ

1, 4 сектор – 230 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 250 000 рублей, 5, 7, 8, 10 сектор – 140 000, 180 000, 200 000 рублей, 6, 9 сектор – 160 000, 180 000 рублей

В Витебске семь билетных касс, в том числе две в Центре культуры «Витебск», которые реализуют билеты по безналичному расчету и коллективным заявкам. Также билеты на концерты можно приобрести по Интернету www.ticketpro.by . Самые дорогие билеты на центральные сектора концерта Торжественного открытия фестиваля. Их стоимость – 750 000 рублей. Самая скромная цена на фестивальный концерт в Летнем Амфитеатре – 25 000 рублей. С 25 мая начнется продажа билетов на концерты, которые пройдут в Областной филармонии и концертном зале в Витебск, на спектакли театральной программы и кинопрограммы.

Информация предоставлена официальным сайтом Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»