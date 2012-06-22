Конкурс гитаристов «Virage Guitars»: определён победитель

На днях в одном из музыкальных магазинов Минска гитаристы устроили сюрприз для всех желающих. Виртуозы гитары исполнили свои композиции, а члены жюри выбрали победителя конкурса «VIRAGE GUITARS»

Сергей Труханович, организатор проекта, гитарист:

Человек, который побеждает, должен иметь получасовую инструментальную программу для того, чтобы выступать в финале. Далеко не каждый гитарист может позволить себе иметь свою инструментальную программу

В Беларуси нет аналогов этому музыкальному конкурсу. Новаторство в том, что он разделён на сезоны: на концертных площадках столица гитаристы соревновались в осеннем, зимнем и весеннем сезонах.

Сергей Труханович, организатор проекта, гитарист:

Любой фестиваль делается один раз в год и к нему можно хорошо подготовиться. А подготовиться один раз в три месяца – очень сложно. Идеально всё сделать, чтобы не было каких-то проколов, но тем не менее у нас в этом году все хорошо получилось.

Этот проект, изначально нацеленный на открытие новых талантов, превратился в гитарную Мекку Минска. Программы должны быть не просто идеальны в исполнении, но подходить по ряду критериев, которые определяются членами профессионального жюри.

Александр Кисс, член жюри, музыкант:

Что в целом представляет собой произведение? Что в целом представляет сабой произведение. То, как извлекается звук. Скорость. В общем, техника исполнения в целом. Ещё артистизм. Но это то, что меньше всего, чего в музыкантах есть. Хотелось бы побольше.

Лучшим из лучших стал Александр Винокуров. С 15 лет он не расстается с гитарой, поэтому к этому конкурсу музыкант был готов давно.

Александр Винокуров, победитель конкурса VIRAGE GUITARS:

Были какие-то предчувствия. Я конечно уверен в своих силах, он конкуренты были также очень достойными. Поэтому буквально ещё пять минут назад я сомневался, что займу первое место. Но всё-таки получилось!

Поделился Александр не только эмоциями, но и секретом своего успеха.

Александр Винокуров, победитель конкурса VIRAGE GUITARS:

Гитарист должен чувствовать свой инструмент, а гитара - петь у него в руках. Музыканту нельзя просто выходить и играть.