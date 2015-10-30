Андрей Макаревич, лидер рок-группы «Машина времени»: Что такое русский рок я не знаю совсем!

В голове не укладывается, как в возрасте девятиклассника можно придумать, скорее даже не название, а неизменное имя музыкальному коллективу, который по сей день звучит как «Машина времени».

Андрей Макаревич, музыкант, лидер рок-группы «Машина времени»:

Просто в те времена уровень помешательства на той музыке был значительно выше. И это касалось всего человечества. И никакие железные занавесы, оказалось, преградами не являются. Мы были абсолютно помешаны, мы этим жили 24 часа в сутки и ничего нас больше не интересовало. Поэтому всё так и получается…. И название «Машина времени», и песни, и самодельные гитары, и «чёрт знает что»…

Вы можете сейчас вообще описать рок-н-рольную жизнь, рок-н-рольную тусовку.

Андрей Макаревич, музыкант, лидер рок-группы «Машина времени»:

Я думаю, что для тех, кто этого не застал, слова ничего значить не будут. Описать это невозможно! Попробуйте оказаться на Марсе, а потом словами описать, как вам там было. Ничего не получится! Это было весело. Потому что в начале движения - молодые. Это было что-то сродни какой-то молитвы постоянной. Но этого нет, это закончилось. Сегодня эта музыка - всего лишь одно из направлений, которое очень хорошо ложится на коммерцию, переносит много денег, производится во всём мире на специальных фабриках с высоким очень качеством ремесла.

А вот то, что в этой музыке было тогда… Тогда и играть то никто не умел! Не только у нас, в общем и в мире. На фоне джазовых музыкантов, в общем, все эти группы конца 50-х выглядели жалко. Тем не менее, было что-то, что заставляло молодых людей всего мира слушать именно это. Никто не разгадал этого секрета до сих пор: что это было? Но то, что это ушло, это совершенно точно.

В какой момент можно сказать, что «фанатики» становятся повзрослевшими поклонниками своей группы?

Андрей Макаревич, музыкант, лидер рок-группы «Машина времени»:

Не знаю. Потому что никогда этим не интересовался. Человек должен быть нормальным! Нормальному человеку «фанатизм» не свойственен! Это, в общем, качество ущербного. Поэтому я считаю, если музыка нравится, - ну, Слава Богу, я рад, если я имею к этому отношение…

Вы по-прежнему живёте этой жизнью?

Андрей Макаревич, музыкант, лидер рок-группы «Машина времени»:

Я имею счастливую возможность делать то, что мне нравится и не делать то, что мне не интересно.

Кроме музыкальной карьеры, что занимает ваше время в свободный момент?

Андрей Макаревич, музыкант, лидер рок-группы «Машина времени»:

Рисование, выставки. Писание какой-то прозы для нескольких журналов. По музыке у меня на сегодня четыре музыкальных проекта. Они очень разные. Поэтому я занят каждый день и дома бываю крайне редко.