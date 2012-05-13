Вкусная косметика: какие продукты и блюда способны не только накормить, но и подарить красоту

Быть красивой хочется каждой. Для того, чтобы собственное отражение в зеркале не уступало глянцевым изображениям красавиц-актрис, совсем необязательно иметь косметический арсенал люксовых брендов. Многие предпочитают использовать натуральные подручные средства. Их диапазон, между прочим, гораздо богаче пресловутого кружочка огурца на глазах.

Почти все продукты, которые оказываются на нашем столе, могут стать не только ингредиентами для вкусных блюд, но и основой косметических масок. Молоко, кефир, мед, яйца, овсяные хлопья, овощи и фрукты – лидеры в этой области. Всю продуктовую корзину условно делим на три категории, в зависимости от типа кожи вашего лица.

Обладательницам сухой кожи отдаем растительные масла, сметану, сливки, мед и яичный желток.

Тем, у кого кожа жирная, советуем запастись овощами, овсяными хлопьями, яичным белком и кефиром.

Фруктовые и овощные маски без особых добавок подойдут барышням с нормальной кожей лица.

Не забывайте, что перед применением масок кожу лица нужно очистить. И для этого тоже можно использовать что-нибудь вкусное.

Берем измельченные в блендере овсяные хлопья, добавляем чайную ложку соды и заливаем все теплой водой, доводя массу до консистенции сметаны.

Полученную кашицу используем как скраб: легкими круговыми движениями втираем в кожу лица, затем смываем теплой водой и оцениваем непременно прекрасный результат.

Теперь займемся приготовлением масок для разных типов кожи лица.

Для жирной отлично подойдет простейшая белково-морковная маска. Для этого в натертую морковь добавляем немного оливкового масла, яичный белок и немного крахмала.

Для сухой кожи берем другие продукты. Творог и кефир в равных пропорциях плюс немного меда. Все тщательно перемешиваем и наносим на лицо минут на 15, не больше. В это время вы должны пребывать в полном покое и думать только о хорошем, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Не пренебрегаем и питательными масками, которые способны выровнять кожу, сделать ее эластичнее и подарить ей здоровый цвет. Питательную маску для жирной кожи можно приготовить из меда и муки, взятых в равных частях и яичного белка.

Для сухой кожи вместо муки используем измельченные овсяные хлопья и не добавляем белок.

Хорошее воздействие на кожу лица окажет и питательная маска-пюре из отваренной в мундире картофелины. Растолките ее, добавьте яичный желток и немного молока или сливок. Эту маску наносят в теплом виде, подогретой на водяной бане.

И конечно, важнейший этап ухода за кожей лица – увлажнение. Натрите на терке яблоко и морковь и, не отжимая, нанесите полученную кашицу на лицо. Если пару ложек вы употребите внутрь, польза будет еще очевиднее.

20 минут спокойного отдыха (можете послушать любимую музыку) и кожа лица станет посвежевшей и сияющей.

Экспериментируйте, но для ухода за кожей используйте только качественные и свежие продукты. А главное помните, что такие вкусные маски дают хоть и очевидный, но довольно кратковременный эффект. Красивой и здоровой кожа будет только тогда, когда ваш организм получает все нужные витамины и микроэлементы изнутри. Так что пара яблок и морковь должны стать вашим ежедневным правилом.