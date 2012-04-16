Весна-лето 2012: самые актуальные принты ближайших месяцев

Итак, весна и предстоящее лето, по замыслу модельеров, радуют глаз яркими красками. Однако этот сезон не может позволить себе однотонности – пусть даже этот тон будет ослепительно сочным. Поэтому практически все модные дома предлагают облачиться в одежду с выразительным рисунком или принтами. Последние все больше тяготеют к геометрии.

Не сдают свои позиции и просто полосатые вещицы. А также клетчатые материалы, которые в летнем гардеробе перекочевали с шотландских юбок в ковбойские рубашки. Кстати, такие рубашки заметно увеличились в длине и теперь позволяют использовать себя в качестве туники или платья.

Однако основным трендом объявлены цветочные рисунки. Такое оформление способно сделать невероятно женственным любой предмет гардероба, даже относящийся к стилю сафари.

Марина Парфенович, дизайнер:

Нам представлена рубашка хлопкового типа, в стиле сафари. Но при этом она очень женственная за счет того, что на ней именно цветочный рисунок в контраст синего цвета. Также очень будет актуальным рисунок, основанный на различных фруктах.

Фруктовые мотивы не обошел стороной, пожалуй, ни один именитый дизайнер. А иные кутюрье пошли еще дальше: спелые овощи – от красного перца до репчатого лука – смотрятся на платьях так же аппетитно.

Марина Парфенович, дизайнер:

Здесь у нас идут вишни. За счет большого количества этих вишенок создается впечатление, что это тоже цветочный рисунок, но при этом он достаточно романтический, свободный и веселый.

Действительно, у кого-то вызовут улыбку эти платьица, будто вынутые из бабушкиного гардеробного архива. У дизайнеров же и настоящих модниц такой стиль нынче вызывает неподдельный восторг. Ретро в тренде! Вот еще один пример – блузы и платья в аскетичном наивно-школьном стиле.

Марина Парфенович, дизайнер:

Очень актуальны такие легкие ткани с набивным рисунком в виде горошка. Именно к этим блузкам, к этим платьям хорошо смотрятся круглые воротнички в стиле школьного платья. Они могут быть стационарные, могут быть съемные. Именно съемные воротнички являются как аксессуар и как комплект одежды. Это будет самый актуальный вариант нынешнего сезона, весной.

Такую блузку можно надевать с юбками, брюками, поверх платья – тонкого платья на тонких бретельках. Потому что в этом сезоне также актуально создавать многослойность – платье-блузка. Но при этом комплект надо обязательно дополнять различными ремнями и поясами.

Своеобразным комплиментом прошлому являются и вновь становящиеся актуальными кружева. Если в прошлом сезоне ажурная вязь робко присела на самый краешек модного трона, то в этом кружево перестало быть только элементом декора. Теперь оно стало полноценным материалом для топов, блуз, юбок, платьев и даже легких жакетов и пальто, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Парфенович, дизайнер:

Например, блуза такого типа. Она достаточно простая по крою, но она вся ажурная, на просвет. Ее можно сочетать в повседневной жизни с белой майкой, джинсами.

Если это вечерний вариант, то сочетание с черными брюками или юбкой длиной в пол.

А любительницы эпатажа могут надеть эту блузу в комплекте с классическими брюками, декорированными элементом спортивного стиля – лампасами. Если последние окажутся еще и с люрексом, то культурный шок окружающим обеспечен.

Впрочем, все-таки главной задачей для нас остается собственный комфорт, элегантность и удовольствие от красивых вещей. Наряжайтесь и получайте его сполна.