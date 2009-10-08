Просто Мария

Идеальную девушку нашей столицы приехали искать известные дамские угодники Олег Газманов и Игорь Николаев.

И что вы думаете? Нашли! В кон- курсе “Мисс Минск-2009” на звание первой красавицы столицы победила Мария Кубракова – девушка с ростом… 166 сантиметров! Взявшая лавры первенства таким образом опровергла стереотип, что идеальная модельная фигура начинается от 172 сантиметров. Мол, у тех, кто ниже «стандарта», шансов нет. Так вот нет: есть! Организаторы шоу отошли от классических модельных параметров. И вообще по возможности избежали повторения традиционных схем проведения состязаний на звание «мисс». Даже от кон- курса в купальниках чуть было не отказались. Решили однозначно: главное, чтобы претендентки на корону столичной красавицы были… умными.

Интимная жизнь комсомолок

Одним из главных условий участия в конкурсе стал социальный проект, который должны были разработать девушки. Программа могла касаться любой сферы: образования, культуры, спорта, городского благоустройства. Фантазии красавиц не было границ. “Комсомолки-красавицы” предлагали заменить привычный школьный звонок современными хитами, научить ребят из детских домов шить, организовать массовые танцевальные марафоны. Пожалуй, особого внимания заслуживает идея Татьяны Зенкевич. Победительница олимпиады по биологии на английском языке хочет воплотить в жизнь проект национального масштаба. Чтобы повысить урожайность почвы, Таня предлагает использовать в качестве удобрений обычную аскорбиновую кислоту. Кстати, этой идеей уже заинтересовались ученые. А студентка Института журналистики БГУ Лейла Исмаилова на свой проект получила благословение церкви. Он называется “Нравственная интимная жизнь”. Начинающая журналистка готова читать лекции школьникам о половой жизни и безопасности. Жюри шоу, в котором были в том числе и чиновники, пообещали девушкам помощь в воплощении их планов в жизнь.

Девушки в боксерских перчатках

Самую красивую девушку столицы еще никогда не выбирали с таким пафосом. Площадкой шоу была выбрана “Минск-Арена”. Кстати, это первое светское мероприятие, которое прошло в стенах мегакомплекса. В жюри были приглашены Олег Газманов и Игорь Николаев. Звезды не на шутку разошлись в процессе общения с конкурсантками. — Вы не хотите показать моему другу Олегу ночной Минск? Какой маршрут вы выберете? — ухмылялся в усы “дельфин” российской эстрады. — Отведите его лучше в цирк! — предложила Татьяна Бондарчук, директор Белгосцирка. Девчонки себя в обиду не дали, хотя и слегка стеснялись рассказывать о себе на многомиллионную аудиторию. А рассказать было о чем. Среди финалисток оказались балерина, учительница химии, барабанщица и даже пилот вертолета. Каждая участница уже получила или получает высшее образование, занимается спортом и активно участвует в общественной жизни. Среди конкурсанток почти не было профессиональных моделей! Так что выходить на подиум многих учили с нуля. Изюминкой вечера стал показ коллекции Ивана Айплатова в стиле casual. Известный модельер уже выносил ее на суд профессионалов и зрителей на Московской неделе моды. Девушки дефилировали в умопомрачительных платьицах, пальто и курточках. В руках ненавязчиво болтались боксерские перчатки, плюшевые медведи и шаманские рукавицы... В общем, современные красавицы — это не манекены, а полноценные личности. Убедиться в этом вы и сами сможете — смотрите телеверсию конкурса “Мисс Минск-2009” в вечернем эфире канала “СТВ” в это воскресенье.

Екатерина ГАБЫШЕВА, НГ

12.09.2009