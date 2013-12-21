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Морские пилотки, фартуки, необычные шляпки.. Какими нарядами удивляют сегодня жители столицы?

21 декабря 2013 14:44
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Уличная мода в Минске в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Катя:
Сегодня я оделась совершенно спонтанно, на экзамен вчерашний, на самом деле. На мне зимняя юбка из довольно плотного войлочного материала сделана, но, тем не менее, она дает весеннее настроение.

Марина:
В сегодняшнем образе я отталкивалась от ботинок. Под них подбирала колготки, юбку и кофту. Шляпа - завершающий аксессуар. Смешаны грандж и уличная мода.

Ваня:
Я сегодня оделся в замечательный фартук от известного белорусского дизайнера. В одежде самое главное - чтобы тебе было удобно.

Наташа:
У меня сегодня морская тематика, брюки- клеш, пилотка. Она мне досталась в наследство от мужа - бывшего моряка.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода

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