«Мисс Беларусь» Юлия Скалкович: Мой жених, отправляя меня на конкурс, не до конца понимал, на что обрекает нас

Победителем Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2012» стала брестчанка Юлия Скалкович. Юлия Скалкович получит золотую корону и денежный приз в размере 50 млн рублей, она сможет выступить на конкурсе «Мисс Мира» от Беларуси.

Кстати, Юлия Скалкович из Бреста была еще в апреле признана самой фотогеничной участницей конкурса. Тогда же она дала интервью брестской газете «Заря», в котором рассказала o:



«Мисс Беларусь» Юлия Скалкович о своей семье:

Мама - учительница начальных классов, папа - заместитель директора в частной фирме. У меня есть младшая сестричка Алена, ей девять лет.

«Мисс Беларусь» Юлия Скалкович о своем парне:

Моего жениха зовут Андрей. Мы обручены. Он тоже, как и я, учится на архитектора. Правда, в этом году уже выпускается.

На кастинг меня привел буквально за руку мой молодой человек. Он уговаривал: «Попробуй, а вдруг получится». Вот и получилось.

До проекта мне никогда не приходилось надолго расставаться с близкими. Мой жених, отправляя меня на конкурс, сам не до конца понимал, на что обрекает нас. Это было тяжелое испытание для обоих. Мы безумно скучали.

«Мисс Беларусь» Юлия Скалкович о предпочтениях в одежде:

Для меня несвойственно носить обувь на высоких каблуках. У меня никогда не было гордости за свой рост, и я никогда его не подчеркивала. Наоборот, всегда хотелось смотреться пониже. Я люблю удобную обувь на низком ходу. Ношу джинсы. А когда хочется побыть девочкой, надеваю какое-нибудь нарядное платьице. Тем более это очень любит мой молодой человек. Стараюсь и его радовать иногда. А мой стиль можно охарактеризовать так: я не выделяюсь из общей массы.



«Мисс Беларусь» Юлия Скалкович о своем хобби:

Будущий архитектор любит рисовать! А еще я занимаюсь рукоделием, точнее, декоративно-прикладным творчеством, делаю своими руками открытки и куклы. Мелкая и кропотливая работа очень затягивает.

У меня совсем небольшое портфолио. Я никогда не занималась этим профессионально и вообще никогда не была моделью.

Главное - улыбаться. Задор и радость в глазах сделают любую девушку привлекательнее. А поддерживать себя в хорошей физической форме помогает спорт. Три раза в неделю я посещаю тренажерный зал, иногда хожу в бассейн, люблю кататься на коньках. То, что приносит удовольствие, оказывается еще и полезным!

Однозначно я планирую стать архитектором! Это моя мечта с детства. Я этим живу.