Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!

Доброе утро! Несколько месяцев назад я выиграла поездку во Францию, о которой так мечтала, и вот, наконец, свершилось. Меня зовут Марина Некрасова и благодаря конкурсу Мисс Минск, зрительской любви и телеканалу СТВ я лечу в Город романтиков — в Париж! Самолёт в воздухе и впереди - незабываемые приключения! Времени так мало, а хочется всё успеть, поэтому едва перешагнув порог комнаты, я принялась изучать туристические маршруты. Итак, вперед! В Нотр-Дам!

Марина Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:

Вот оно — место, где происходили события, изменившие историю Франции.

И опять сюрпризы! Совершенно случайно мы познакомились с русскоговорящим гидом Лидией. И оказались единственными желающими узнать о Нотр-Даме всё. Лидия открыла нам все тайны собора, рассказала о скульптурах и фресках, которые были свидетелями стольких исторических событий. Кстати, я даже не знала, что в Нотр-Даме хранится лавровый венок самого Юлия Цезаря!

Марина Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:

А сейчас нас ждёт долгожданная встреча с Эйфелевой башней.

По пути к башне мы немного отклонились от курса и… заблудились. Поэтому решили немного передохнуть и перекусить. Но тут всплыла новая проблема — ведь я не знаю ни слова по-французски!

Марина Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:

Мы первый раз за сегодня будем кушать. Мы заказали наугад. Не знаю, что нам принесут, но по ходу будет вкусно — салатик, равиоли…. До Эйфелевой башни мы всё-таки добрались, и …… она просто прекрасна!!! Как хорошо, что в Париже всё находится рядом! Теперь — на Елисейские поля!

Незабываемое зрелище. Каждое дерево — словно произведение искусств: всё мерцает и переливается. Тысячи лампочек, огоньков и гирлянд напомнили мне о Минске. После небольшого перерыва на сон нас ожидала экскурсия в Лувр и моё любимое занятие — поход по магазинам!!!

Лувр просто огромен: сотни залов, тысячи картин и скульптур! Марина Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:

Для того чтобы посмотреть весь Лувр, необходим, наверное, месяц. Времени посмотреть всё просто нет, так что я сразу направилась в те залы, где находятся леди, покорившие весь мир — Мона Лиза и Венера. Может быть, удастся разгадать их секреты?

Пусть Лувр запомнит своих героев. А наша экскурсия подходит к концу, и я обязательно вернусь сюда вновь. И на десерт — самое вкусное — МАГАЗИНЫ!!!