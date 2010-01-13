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Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!

13 января 2010 12:25
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Доброе утро! Несколько месяцев назад я выиграла поездку во Францию, о которой так мечтала, и вот, наконец, свершилось. Меня зовут Марина Некрасова и благодаря конкурсу Мисс Минск, зрительской любви и телеканалу СТВ я лечу в Город романтиков — в Париж!

Самолёт в воздухе и впереди  - незабываемые приключения! Времени так мало, а хочется всё успеть, поэтому едва перешагнув порог комнаты, я принялась изучать туристические маршруты. Итак, вперед! В Нотр-Дам!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-1

Марина  Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:
Вот оно — место, где происходили события, изменившие историю Франции.

 

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-4

И опять сюрпризы! Совершенно случайно мы познакомились с русскоговорящим гидом Лидией. И оказались  единственными желающими узнать о Нотр-Даме всё. Лидия открыла нам все тайны собора, рассказала о скульптурах и фресках, которые были свидетелями стольких исторических событий. Кстати, я даже не знала, что в Нотр-Даме  хранится лавровый венок самого Юлия Цезаря!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-7

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-9

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-11

Марина  Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:
А сейчас нас ждёт долгожданная встреча с Эйфелевой башней.

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-14

По пути к башне мы немного отклонились от курса и… заблудились. Поэтому решили немного передохнуть и перекусить. Но тут всплыла новая проблема — ведь я не знаю ни слова по-французски!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-17

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-19

Марина  Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:
Мы первый раз за сегодня будем кушать. Мы заказали наугад. Не знаю, что нам принесут, но по ходу будет вкусно —  салатик, равиоли….

До Эйфелевой башни мы всё-таки добрались,  и …… она просто прекрасна!!! Как хорошо, что в Париже всё находится рядом! Теперь — на Елисейские поля!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-22

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-24

Незабываемое зрелище. Каждое дерево — словно произведение искусств:  всё мерцает и переливается. Тысячи лампочек, огоньков и гирлянд напомнили мне о Минске.

После небольшого перерыва на сон нас ожидала экскурсия в Лувр и моё любимое занятие —  поход по магазинам!!!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-27

Лувр просто огромен: сотни залов, тысячи картин и скульптур!

Марина  Некрасова, мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2009»:
Для того чтобы посмотреть весь Лувр, необходим, наверное, месяц.

Времени посмотреть всё просто нет,  так что я сразу направилась в те залы, где находятся леди, покорившие весь мир — Мона Лиза и Венера.  Может быть, удастся разгадать их секреты?

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-30

Пусть Лувр запомнит своих героев. А наша экскурсия  подходит к концу, и я обязательно вернусь сюда вновь.

И на десерт — самое вкусное — МАГАЗИНЫ!!!

Марина Некрасова: Спасибо зрителям и каналу СТВ – я посетила Париж!-33

Спасибо телеканалу СТВ за лучший отдых в моей жизни!

Марина Некрасова, Дмитрий Губич. Специально для студии хорошего настроения.

 

# Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск # Мисс-Минск 2013. Новости

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