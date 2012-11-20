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72-летний дедушка из Китая стал лицом дизайнерской одежды для девочек

20 ноября 2012 09:20
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Дедушка из Китая обрел всемирную славу после того, как фотографии, на которых он одет в молодежную дизайнерскую одежду, разошлись по интернету. Продажи магазина увеличились в 5 раз, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

72-летний Лю Сяньпинь предложи своей внучке-дизайнеру авантюру.  Он примерил на себе всю коллекцию, предназначенную для девочек-подростков - ярко-розовые накидки, полосатые колготки и на гольфы, с большим количеством кружева, ленты, украшения, шарфы и розовые очки. Не постеснялся Лю и модных сумок.

Лю Сяньпинь:
Почему для кого-то вроде меня не приемлемо носить женскую одежду? То, что я выступаю в качестве модели, приносит пользу моей внучке.  Я счастлив, что могу помочь семье. Мне ведь нечего терять!

# Фотофакт # Мода # Мода

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