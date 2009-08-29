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10 сентября финал конкурса «Мисс-Минск»

29 августа 2009 15:37
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На «Минск-Арене» параллельно с ландшафтными работами полным ходом идет и внутренняя отделка.

Финиш уже не за горами - до сдачи комплекса 70 дней. Каждый метр выполненных работ жёстко контролирует столичная власть. В строительном спринте ежедневно и без выходных участвуют более полутора тысяч человек. Тайм-аут возьмут разве что на праздник города.

А на уже действующем велотреке в этот же день пройдёт финал конкурса «Мисс Минск», который покажет наш телеканал. А далее уже не за красоту, а на скорость вновь вступят в борьбу строители

–Глава Государства поставил задачу – 7 ноября чтобы строителей на объекте не было. Строителей не будет. Будет, может, несколько человек, которые помогут осуществлять приемку выполненных работ. Ноябрь-декабрь: мы должны выполнить комплекс пуско-наладочных работ, - рассказал Николай Ладутько, и.о. председателя Мингорисполкома, первый заместитель председателя Мингорисполкома

# Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск

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