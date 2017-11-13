Взгляд: В срыве встречи Путина и Трампа обвинили протокол

Завершившийся без российско-американских переговоров саммит АТЭС назвали странным даже СМИ США. Ряд экспертов полагают, что отношения двух стран уже не выйдут на нормальный уровень, более того, Россия уходит на периферию американских интересов. Другие, напротив, отмечают, что Путин и Трамп продемонстрировали настрой на решение проблем, которые все равно придется решать вместе.

В воскресенье в Кремле назвали причину, по которой сторонам не удалось договориться об официальной двусторонней встрече президентов России и США на полях завершившегося во Вьетнаме саммита АТЭС. «Представители Вашингтона предложили время и место, которые устраивали только их. Время и место не устроили российскую сторону», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам Дональд Трамп в Ханое, казалось бы, не стремился искать диалога с Москвой. На совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом он выразил доверие разведке США по вопросу «вмешательства России» в выборы. «Я – вместе с нашими ведомствами», – подчеркнул президент США.

Однако уже на борту самолета, общаясь со СМИ, хозяин Белого дома дал задний ход и «принял заявление Владимира Путина, отрицающего вмешательство в выборы США», отмечает The Washington Post. Трамп признался журналистам, что беседовал с Путиным не только перед фотосессией, но и уже после нее «во время круглого стола с лидерами многих стран». «Мы, кажется, очень хорошо чувствуем друг друга», – сказал американский лидер.

Он напомнил, что слишком мало общался с Путиным, но «предпочел бы, знаете ли, работать с ним (Путиным) по Сирии... Украине, а не стоять и спорить о вмешательстве в выборы. «Потому что все это было подстроено демократами», – подчеркнул Трамп. По его словам, каждый раз, когда он встречается с Путиным, поднимает вопрос вмешательства в выборы, и каждый раз Путин отрицает это.

«И я верю, я действительно верю, что он говорит то, что чувствует... Я думаю, он очень оскорблен этим», – заметил Трамп.

В продолжение пресс-конференции Трамп озвучил еще одну реплику, которая расстроила антироссийскую часть истеблишмента в США: «Против России ввели очень тяжелые санкции на очень высоком уровне... Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир... Россия и США должны работать вместе над решением многочисленных проблем, таких как Сирия, Северная Корея, Украина, угроза терроризма».

То, что саммит оказался «очень странным» и сделано на нем было крайне мало, с сожалением отметил CNN. Однако обозреватель того же CNN Джилл Догерти увидела в нем новый виток развития американо-российских отношений и заявила, что Владимир Путин подарил США надежду на их улучшение. «Президент Путин пытался сделать акцент на положительных моментах, игнорируя то, что совершенно точно стало очень большим разочарованием – то есть тот факт, что беседа между двумя лидерами продлилась около пяти минут», – указала Догерти.

По ее мнению, послание Путина Трампу об отставании США от конкурентов и уплывающие от Штатов сделки будут «точно восприняты президентом Трампом». «Трамп верит президенту Путину, а не своим службам безопасности в Соединенных Штатах», – резюмировала Догерти.

Действительно, накануне перед церемонией фотографирования двум лидерам удалось переброситься лишь несколькими фразами. Во время беседы они активно жестикулировали. Стоящие рядом президент Вьетнама Чан Дай Куанг и председатель КНР Си Цзиньпин предпочли в разговор не вмешиваться.

Как стало известно позже, Путин и Трамп говорили о Сирии и в ходе короткой беседы «на ногах» одобрили совместное заявление по урегулированию конфликта в САР.

Окружение Трампа изначально ссылалось на «плотный график» хозяина Белого дома. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона продолжает «терпеливо работать» над ее организацией. «Мы-то ведь эту встречу не выцарапываем. Но мы к ней готовы, и неоднократно говорили, что есть темы, которые надо обсуждать, и нужна заинтересованность американской стороны», – заявил ранее газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший начальник управления по внутренней политике администрации президента Олег Морозов.

Сам Владимир Путин, комментируя несостоявшуюся встречу, подчеркнул, что «отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса». По его словам, это также связано «с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось». «Ну... будут наказаны за это...» – улыбнулся Путин. При этом общение с Трампом «на ногах» он назвал успешным, подчеркнув, что стороны «обсудили все, что хотели».

Ряд экспертов восприняли завершившийся без двусторонних российско-американских переговоров саммит как неудачу России. «Несмотря на все заявления Трампа, Россия постепенно уходит на периферию американской политики. Есть более серьезные задачи: Китай, отношения с Европой и так далее», – заявил газете ВЗГЛЯД член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Это происходит постепенно, по мелочам, но таков общий тренд, считает эксперт.

Что же касается отношений США и Китая, там тренд обратный. «Никакие трения между ними их отношения не испортят. Будет развиваться экономика, они будут находить какие-то компромиссы. С этой точки зрения уже произошло смещение центра влияния», – отметил политолог.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что наши отношения не находятся на нормальном уровне, соответствующем статусу обоих государств», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Обе стороны выражали пожелание встретиться, но реального продвижения, предварительной подготовки вопросов, которые могли быть обсуждены, не было, добавил он. В итоге было заявление по Сирии, и «это оставляет надежду, что сотрудничество здесь будет продолжено». Однако готовности обсуждать и решать остальные проблемы пока нет.

«Сам Трамп находится в двусмысленной ситуации из-за тех расследований о якобы российском следе в избирательной кампании», – напомнил Рогулев. И пока эти расследования не завершились, предлагать ему шаги по улучшению отношений было бы нелепо, резюмировал эксперт.

Но есть и положительные сигналы. Как напомнил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, «оба президента отметили сложившийся неплохой личный контакт между ними, оба высказываются друг о друге уважительно и высоко оценивают пока небольшие успехи, которых удалось достигнуть в ходе общения». Язык тела обоих лидеров также говорит о том, что они относятся друг к другу с уважением и готовы к продолжению диалога, считает он.

«Но в США серьезное сопротивление к продолжению такого контакта. Неслучайно здесь раздражение Лаврова и его слова по поводу «трамповских чинуш». Не исключено, что в окружении обоих президентов нет необходимой инфраструктуры и навыков, которые позволяют сделать эти контакты полноценными. При таком подходе вести какие-либо дальнейшие дела сложно. Проблема, дипломатично списанная на формальности протокола, обнаружилась в полный рост. Ее надо срочно решать», – подчеркнул Дробницкий.

«Ситуация вряд ли устраивает обоих. Лидеры двух стран однозначно настроены на взаимное общение. Дональд Трамп достаточно открыто сказал, что муссирование предполагаемого российского вмешательства в выборы США – это искусственное препятствие на пути к тому, чтобы наладить взаимодействие по целому ряду серьезных проблем, которые все равно придется решать США и России, больше просто некому», – резюмировал он.

Источник: ВЗГЛЯД.РУ

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