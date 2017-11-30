Vatan: Батальон «Туран» – Blackwater России!

Бойцы батальона «Туран», состоящего из представителей тюркских народов, проживающих в Средней Азии, были запечатлены в Сирии. Батальон наемников «Туран» уподобляется силам Blackwater, которые США используют в Афганистане и Ираке.

Члены батальона «Туран», в ряды которого, как сообщается, входят специально обученные войска, отправленные Россией в Сирию, были замечены в Дейр-эз-Зоре на севере страны. Батальон, о котором известно немного, и даже в российских СМИ его называют «таинственным», по большей части состоит из казахов, саков, якутов, киргизов, узбеков, таджиков, азербайджанцев, туркмен. Сообщается, что этот батальон наемников был высажен в Сирии для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ – прим. ред.) нетрадиционными методами ведения боевых действий.

Бывшие члены спецназа

Численность отряда «Туран», в рядах которого находятся и бывшие российские «спецназовцы», оценивается на уровне 800-1200 человек. Помимо этого, батальон пополняется бывшими военными, которые в течение восьми месяцев проходят интенсивное обучение методам ведения «партизанской войны». Члены батальона «Туран», который, как отмечается, состоит из бывших военных-мусульман в возрасте от 30 до 50 лет, сообщают в соцсетях о своих успехах, достигнутых в войне против ИГИЛ. Российские СМИ отмечают высокий вклад этого отряда в успех борьбы с террористами.

У них есть и натовское оружие

Отряд, который на первом этапе, как предполагается, прибыл в район Хамы в составе 400 человек, в дальнейшем был замечен в Хомсе, Пальмире и других районах Сирии при оказании поддержки силам сирийского режима. Сообщается, что группа, которая использует не только такие российские вооружения, как автомат Калашникова, но и оружие стран НАТО, является частной военной компанией. У бойцов батальона «Туран» были также замечены карабины американского производства М-4 и М-16. Эксперты уподобляют этот батальон охранному предприятию Blackwater, в котором работают наемные военные, используемые США во многих местах, прежде всего в Афганистане и Ираке. Некоторые российские газеты пишут о неприемлемости методов батальона «Туран», которые по сути не отличаются от методов ИГИЛ.

Их идол – Тамерлан

На синих и красно-черных нашивках на рукавах бойцов этого военизированного батальона виднеется надпись «Туран», рука, в которой винтовка, и три точки. Над условным изображением винтовки – приписываемое Тамерлану изречение «сила – в справедливости», а три точки, как предполагается, символизируют флаг Империи Тимуридов, существовавшей с 1370 по 1507 годы.

Получают 150 тысяч рублей в месяц

В России обращают на себя внимание две компании, подобных Blackwater. Одно из них – «Вагнер», созданное уроженцем Украины, подполковником Дмитрием Уткиным, второе – батальон «Туран». Сообщается, что «Вагнер» насчитывает около пяти тысяч наемников, в числе которых в Сирии есть и мусульмане-чеченцы, а численность батальона «Туран» достигает 1,2 тысячи человек. Российская газета «Московский комсомолец» побеседовала с бывшим наемным военным, который до недавнего времени служил в одной из этих компаний. Газета написала, что наемники в Сирии получают 150 тысяч рублей в месяц (около двух тысяч 600 долларов). А зарплата командиров составляет более четырех тысяч долларов в месяц.

Самая темная армия

Одно из крупнейших частных охранных предприятий мира Blackwater, получая тендеры Госдепа, Пентагона, ЦРУ на сумму сотни миллионов долларов, обеспечивает поддержку операций американской армии прежде всего в Афганистане и Ираке. Основанная в 1997 году компания, в которой работают тысячи наемников, с 2006 года также оказывает услуги по охране американских дипломатов. В результате беспорядочной стрельбы, открытой в 2007 году в Багдаде группой сотрудников Blackwater, посчитавших, что они угодили в засаду, погибли 17 мирных жителей. Помимо этого происшествия, известного как инцидент на площади Нисур, в отношении сотрудников этой компании существует множество других нареканий и исков по обвинению в пытках, жестоком обращении, убийствах. Компания, через которую, как предполагается, Рабочей партии Курдистана передается оружие американского производства, с целью сокрытия дурной славы в 2009 году изменила свое название на Xe Services, а в 2011 году – на Akademi.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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