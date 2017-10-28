США анонсировали задержания «по российскому делу»

На следующей неделе в США ожидаются задержания первых фигурантов дела о якобы произошедшем вмешательстве России в выборы. Соответствующее обвинение спецпрокурора Роберта Мюллера утвердило большое жюри в Вашингтоне. Конкретные фамилии не называются, но речь идет о соратниках Дональда Трампа. По оценке наблюдателей, количество обвиняемых будет увеличиваться.

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подготовила первые обвинения в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Как стало известно телеканалу CNN, формулировку обвинений утвердило накануне большое жюри в Вашингтоне. Лица, в адрес которых выдвинуты обвинения, могут быть взяты под стражу 30 октября.

Телеканал не уточняет, о ком конкретно идет речь и какого рода эти обвинения. Источники лишь предположили, что обвинения относятся к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаются непосредственно «сговора» штаба Дональда Трампа с Россией. Само «вмешательство Москвы в американские выборы» и вменяемые Трампу «связи с Россией» формально расследует не Мюллер, а ФБР и Конгресс США. Среди главных фигурантов – зять и сын президента США, а также бывший руководитель предвыборной кампанией Трампа Пол Манафорт.

Эксперт-американист Виктор Олевич отмечает, что расследования спецпрокуровов практически всегда заканчиваются выдвижением серьезных обвинений и началом кампании против подозреваемых.

«Следует ожидать дальнейших действий со стороны Роберта Мюллера и его офиса. Количество обвиняемых будет увеличиваться», – сказал Олевич газете ВЗГЛЯД.

По его словам, главная цель Мюллера – Трамп, к которому предстоит подобраться через коллег и тех, кто работал в его избирательном штабе, а теперь и в администрации. Кроме Манафорта это касается и отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который прослужил три недели в качестве президентского советника по нацбезопасности.

«Это касается и целого ряда других персонажей в окружении Дональда Трампа. Располагая широкими полномочиями, практически не ограниченным бюджетом и неограниченным временным ресурсом, Мюллер обладает санкцией на охоту со стороны политического истеблишмента, и не вернется с пустыми руками», - прогнозирует Олевич.

Мюллер также ведет разбирательство по широкому кругу вопросов, в том числе по поводу обстоятельств заключения урановой сделки между Вашингтоном и Москвой, финансирования «досье» с компроматом на Трампа, увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Дело о приписываемых Москве попытках вмешательства в прошлогодние американские выборы команда спецпрокурора ведет с мая этого года. В августе Мюллер обратился к Большому жюри за помощью в расследовании. В такое жюри входит от 16 до 23 добровольцев, которым предоставлен доступ к судебным документам. Они вправе опрашивать свидетелей и требовать предъявления обвинений. Прокуроры обращаются к Большому жюри для ускорения хода разбирательств, а также отведения от себя любых подозрений в необъективности. Работа жюри не публична, ее результаты обычно не разглашаются. В разные годы перед Большим жюри выступали президенты Ричард Никсон и Билл Клинтон.

Именно жюри расследовало эпизод с российским юристом Натальей Весельницкой, которая в разгар президентской кампании встретилась с сыном Дональда Трампа с предложением передать компромат на Хиллари Клинтон. В частности, у нее была информация о том, что избирательный штаб соперницы Трампа получал пожертвования от британского финансиста Уильяма Браудера.

Накануне Трамп заявил, что сговор России был не с его командой, а с Клинтон. Москва неоднократно отрицала обвинения в попытках повлиять на американские выборы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл подобные претензии «абсолютно голословными».

Политолог Михаил Синельников-Оришак сомневается, что с мая Мюллеру удалось «что-либо подтвердить и документально доказать по поводу Трампа, чтобы выйти с этим в сенат и быть убедительным». По его мнению, проделать столь масштабную работу за такой короткий срок очень трудно, поэтому доказательств «не существует, если брать в расчет определенную вздорность обвинений».

По его словам, конгрессу США большинством голосов нужно будет поддержать представленные доказательства, после чего процедура импичмента будет совершенной. Но как показывала история, реализовать на практике это не так просто. «Когда обвиняли Билла Клинтона, то не хватило голосов для этой процедуры. А вот остальные вроде Гарри Трумэна, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего – так там все умирало на уровне подготовки обвинений, которые позволили бы уйти в сенат», - заявил он в интервью RT.

В свою очередь Виктор Олевич уточнил, что если предъявленные Мюллером обвинения коснутся различных деятелей в окружении Трампа, то пойдут через судебную систему. Если же обвинения будут выдвинуты против самого Трампа, тогда они «станут предлогом для импичмента президента и будут идти через Конгресс». Такой процесс начинается в Палате представителей. В случае одобрения дело передается в верхнюю палату – сенат, где проходит суд над президентом. Процесс ведет один из верховных судей, а сто сенаторов являются жюри. По окончании процесса сенаторы голосуют, как голосовало бы жюри в уголовном суде. «В случае если простое большинство сенаторов проголосует за обвинительный приговор, то президент потеряет свое место в Овальном кабинете», - рассказал эксперт.

Олевич особо отметил, что если в ходе расследования Мюллер найдет зацепки, которые не имеют прямого отношения к первоначальным обвинениям против Трампа, он использует их в любом случае. «Все, что всплывет в ходе этого расследования, несомненно будет использовано против Трампа», - уверен эксперт, напомнив, что изначальное расследование в отношении Билла Клинтона не имело ничего общего с разразившимся позже скандалом вокруг его отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински и лжесвидетельствований по этому поводу.

Источник: ВЗГЛЯД.РУ

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