Движение за независимость Каталонии – не только испанская проблема

Каталония ошибается, Мадрид прав. У Испании есть конституция, ясно провозглашающая суверенитет и территориальную целостность испанского государства. Отделения регионов она не предусматривает. Каталония, несмотря на свою особую историю, давно согласилась с испанской конституцией и не имеет законного права становиться независимой. В этом вопросе закон абсолютно ясен.

На целостность государств опирается весь европейский уклад, сложившийся после 1945 года. После столетий ужасных войн стабильная государственность стала тем краеугольным камнем, на котором покоится европейская безопасность. Стоит позволить проснуться старым обидам, ожить старой вражде и сместиться старым границам, как в Европе воцарится хаос. А вторая опора стабильности — Европейский Союз — зависит от способности государств беспрепятственно проводить в своих регионах в жизнь директивы ЕС.

Вот только жаль, что на деле в политике все не так просто.

Комиссия Евросоюза в Брюсселе превратилась в пародию на римскую церковь дореформационного периода, а отвращение к центральной власти продолжает дестабилизировать государства по всему континенту. Экономическая глобализация в сочетании с централизаторскими усилиями национальных правительств делают региональные идентичности более напористыми и воинственными. Не только каталонцы, но и шотландцы, баски, корсиканцы, фламандцы, силезцы и венецианцы явственно демонстрируют, что они намерены и в дальнейшем требовать больше автономии — в жестком или мягком варианте. Каталонцы — только авангард движения против неповоротливых бюрократических элит, которые правят и в Брюсселе, и в Мадриде — не говоря о Лондоне. Поэтому Мадрид не сможет прекратить этот кризис, просто сославшись на правила и нормы и зачитав закон о мятеже.

Очевидно, что президент Каталонии Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont) отчаянно стремится избежать резкого разрыва с Мадридом, осознавая, что его собственный народ глубоко разделен в своем сепаратизме. На этом фоне необходима некая сделка, вроде той, которая была заключена с басками в 1990-х годах, или, возможно, даже еще более радикальная. Испания уже сейчас входит в число наименее централизованных стран Европы. Однако, судя по тому, как грубо и неуклюже она сейчас повела себя в отношении Барселоны, ей нужно дополнительно усилить децентрализацию. Возможно, на местный референдум должна быть вынесена новая конституция Каталонии.

Со стороны Евросоюза глупо думать, что это — не его дело. Его дипломатические ошибки уже стоили ему Британии. Референдумы о выходе из ЕС проводить больше никто не рискует, однако об уходе поговаривают и поляки, и чехи, и венгры. Господство Германии в еврозоне разрушило экономики Греции и Испании и во многом стало причиной текущего кризиса. При этом у Евросоюза так же плохо с вниманием к региональным идентичностям, как и с готовностью делегировать полномочия — в любой форме. Таким образом, каталонский вопрос затрагивает Европу в целом не меньше, чем Испанию.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.