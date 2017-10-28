Где искать миллиарды Януковича?

Куда исчезли деньги Януковича? Окончательного ответа на этот вопрос в Украине до сих пор так и не нашли.

По разным данным, капиталы Семьи либо хранятся на каких-то банковских счетах, либо были вывезены из Украины КамАЗами в феврале 2014 года, когда Янукович убегал из страны. Однако на самом деле каждая из этих версий верна лишь отчасти. И вот почему.

Коррупционные деньги в Украине, как правило, передаются кэшем, то есть наличными. На счет в банк такие деньги не переведешь, особенно если их много. Именно по этой причине в декларациях украинских депутатов и чиновников всегда присутствуют такие большие суммы в наличных. Представить подобное у европейских политиков почти невозможно.

Янукович и его окружение, как и другие украинские чиновники, получали большую часть коррупционных денег в сумках и чемоданах. Разница была только в объемах. Если коррупционный доход среднего бюрократа можно измерить в тысячах долларов, то Семья складировала миллиарды. Хранить такие деньги в кэше было бы чрезвычайно тяжело. А транспортировать миллиарды наличными в короткий срок — просто невозможно.

По разным данным, убегая из страны, Янукович вывез в Россию от 2 до 30 млрд долл. наличными. В частности, сумму в 2 млрд называла в своем Фейсбуке журналистка Соня Кошкина. А сумму в 32 млрд упомянул в одном из своих интервью бывший генпрокурор Игорь Махницкий. Эта цифра выглядит невероятной, если просто представить себе, что такое 1 млрд долл. наличными. Такая сумма в 100-долларовых купюрах заняла бы пространство объемом в две двухкомнатные квартиры-хрущевки, а весит такой объем купюр около 10 тонн. Таким образом, только для перевозки 2-3 миллиардов кэша Януковичу понадобилась бы целая автоколонна, не говоря уж о более крупной сумме. Поэтому вывоз кэша был затруднительным и трудоемким, и вывезти более 2-3 миллиардов не представляется возможным, особенно в столь короткие сроки.

Очевидно, что сберегал свои награбленные сокровища Янукович еще и как-то иначе. Как именно? Факты, упомянутые в открытых источниках, свидетельствуют, что с большой долей вероятности это могли быть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В такой ситуации они действительно были оптимальным инструментом для сберегания незаконно нажитых миллиардов.Прежде чем подробно изучить эту версию, разберемся, что же такое ОВГЗ.

В Украине с момента провозглашения независимости существует рынок внутреннего государственного займа. Время от времени государство вынуждено брать взаймы на разные нужды. При этом деньги оно привлекает с помощью облигаций. Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке.

Если объяснять совсем просто — тот, кто покупает государственные облигации, дает государству взаймы под процент. Спустя определенное время государство обязано будет выкупить свои облигации, но уже по более высокой цене. Таким образом, покупка ОВГЗ — один из самых надежных инструментов вложения денег в нашей стране. Особенно в случае, если покупатель облигаций сам работает в высших эшелонах власти и точно знает, что правительство выкупит ОВГЗ и выполнит свои обязательства.

Размещение, обслуживание и погашение ОВГЗ осуществляет Министерство финансов Украины, а депозитарную деятельность по этим бумагам ведет НБУ. До 2011 года эмиссия ОВГЗ в Украине осуществлялась исключительно в национальной валюте — гривне. Это позволяло государству привлекать кредитные средства без риска для экономики в случае девальвации. Но в октябре 2011 года впервые в Украине были выпущены ОВГЗ, привязанные к курсу доллара. А в апреле 2012 года были выпущены уже валютные ОВГЗ.

До прихода Януковича к власти такого никто не делал. Эмиссия валютных ценных бумаг для размещения на внутреннем рынке считается крайне рисковой для экономики государства, и применяется в мировой практике только при стабильной экономической ситуации. Но в 2011-2013 гг. Украина на фоне ухудшающихся экономических показателей на свой страх и риск стала регулярно выпускать валютные ОВГЗ. Для чего людям Януковича понадобилось выпускать именно такие бумаги? Попробуем ответить и на этот вопрос.

С конца 2010 года окружение Януковича стало монополизировать теневой рынок конвертационных центров, или так называемых «налоговых ям». Как известно, эти организации занимаются обналичиванием и отмыванием черного нала. Довольно быстро с этого рынка были устранены все неподконтрольные Семье компании и мелкие игроки. Те же, кто остался, вынуждены были работать только под крышей структур, близких к президенту. Подробно об этом писал в 2010 году журнал «Фокус».

Таким образом, к 2011 году в руках у Семьи оказались все крупнейшие украинские конвертационные центры, непрерывно генерировавшие огромный поток черного кэша. В буквальном смысле это были мешки с деньгами, которые необходимо было куда-то девать. Самое печальное, что в то же время страна балансировала на грани дефолта и бюджет страдал от нехватки денег. Правительство Николая Азарова пыталось привлечь в страну кредит МВФ, чтобы заткнуть дыры в бюджете. И поначалу кредиты давали, однако со временем финансирование со стороны МВФ было приостановлено на три года из-за того, что Украина не выполняла условий программы кредитования.

В этой ситуации, чтобы избежать дефолта, правительству было необходимо привлечь в бюджет сопоставимые денежные ресурсы из другого источника. И правительство нашло этот выход. Деньги решили взять взаймы с помощью валютных облигаций.

3 сентября 2011 в интервью ZN.UA тогдашний глава НБУ Сергей Арбузов сообщил, что НБУ совместно с Минфином уже практически закончил разработку программы по выпуску валютных ОВГЗ.

16 декабря 2011 года по информации Минфина были размещены первые ОВГЗ, номинированные в долларах США на сумму 207 млн долл. Выпуск валютных ОВГЗ продолжился и в следующем году. Например, 14 февраля 2012 прошел аукцион по размещению ОВГЗ, на котором были проданы большие объемы гособлигаций. А 29 мая 2012 года Минфин увеличил госдолг сразу на 4 млрд грн (500 млн долл. по курсу тех лет), разместив валютные ОВГЗ с погашением через год, два и три.

Такие инициативы правительства вызывали шквал критики экспертов. В частности, бывший министр финансов Виктор Пинзеник считал, что брать долги в иностранной валюте накануне девальвации — это самоубийственная политика. А президент ассоциации украинских банков Александр Сугоняко заявил, что считает валютные операции маразмом.

И все же валютные ОВГЗ продавались. Но кто их покупал — оставалось загадкой. 11 сентября 2012 в СМИ стала появляться информация о том, что из-за недоверия к Украине частные инвесторы не покупают валютных ОВГЗ, а международные организации отказываются иметь дело с правительством из-за регулярного невыполнения им взятых на себя обязательств.

Несмотря на столь скептические оценки, объемы выпуска и продажи валютных ОВГЗ лишь нарастали. Расцвет этих операций пришелся на следующий, 2013 год, ставший лебединой песней Януковича и Семьи. По данным НБУ, в 2013 году были размещены валютные ОВГЗ и казначейские обязательства на рекордную сумму 3,25 млрд долл. США.

«В январе Минфин также проводил аукционы каждый вторник, однако несколько раз отступал от предварительного графика, объявляя дополнительные аукционы. Согласно данным Государственной казначейской службы, с начала года по 28 января объем привлечения на внутреннем рынке составил 6,64 млрд грн при плане 12,35 млрд грн, а на аукционах 29 января были проданы ОВГЗ на 2 млн и 100 млн грн», — писало в январе 2013 издание «Контракты».

В прессе стали задаваться вопросом: кто же покупает валютные облигации? Очевидно было, что бумаги покупает некий «финансовый монстр», обладающий миллиардами свободных гривен (по старому курсу). Но в Украине попросту не было компаний, обладавших свободными ликвидными средствами в таком объеме.

16 января 2013 года на сайте minfin.com.ua вышла статья под названием «Кто покупает украинские ОВГЗ миллиардами?» Автор анализировал несколько крупных сделок по покупке облигаций, которые произошли в январе.

«3 января была подана ОДНА заявка на сумму чуть более 1 млрд грн. Кто же этот таинственный покупатель, способный с барского плеча вложить миллиард свободных гривен одномоментно (внеплановый аукцион), да еще в довольно-таки сомнительные бумажки…

Например, остатки на корсчетах банков составляли на 3 января — 24,691 млрд грн, от которых сумма купленных ОВДП составляла 4% — внушительный объем, как для одного покупателя… С ходу не могу назвать юрлицо, обладающее свободными ликвидными средствами такого объема… И такого уровня патриотизма…

То же самое случилось 8 января. Только одна заявка, на сей раз 531 млн долл., или 4,25 млрд грн, подозреваю что это был тот же Господин, что и 3 января. Тогда логичный вопрос: что же это за финансовый монстр, который в состоянии с недельной регулярностью отдавать 1, а после — более 4 млрд грн, получая взамен бумагу по сути банкрота? Не сам ли себе этот банкрот совершает эти "одалживания"? А вот гривневые 5-летние ОВДП, видимо, более не удовлетворили этого Господина…

И снова, 15 января, Господин избавляется от непосильно нажитых миллионов, одалживая стране-банкроту еще почти 340 млн грн!» — говорилось в статье.

Объяснить происходящее можно было так: либо государство ссужало деньги само себе, либо в ОВГЗ вкладывались крупные объемы кэша, нигде не учтенные и полученные незаконным путем. Но кто в Украине мог проворачивать схемы, способные приносить столько нелегальных денег? Очевидно, только кто-то очень влиятельный и могущественный.

21 ноября 2013 года КМУ приостановил процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После этого в Киеве начались акции протеста, которые довольно быстро переросли в серьезные столкновения и силовое противостояние. По странному стечению обстоятельств, в это же время — в ноябре-декабре 2013 года — размещение и выкуп валютных ОВГЗ нерезидентами стал происходить намного активнее, чем раньше. По сообщениям экспертов и СМИ, в этот период ценные бумаги активно выкупались банками с российским капиталом.

«В день объявления о приостановке процесса евроинтеграции нерезиденты купили рекордный объем долговых обязательств правительства — на 2,4 млрд грн (300 млн долл.). А в день открытия саммита Восточного партнерства неизвестные нерезиденты купили их еще на 1,6 млрд грн (200 млн долл.). Эти суммы идентичны объемам размещения валютных ОВГЗ на аукционах 19 и 26 ноября. После разгона демонстрации на Майдане Незалежности и эскалации политической напряженности нерезиденты докупили в понедельник долгов правительства на 308 млн грн. Вчера утром в их портфеле находились ОВГЗ на 9,3 млрд грн. Это рекордный показатель с 4 мая 2011 года», — писало российское издание «Коммерсант».

«Учитывая, что западные инвесторы теперь очень тщательно оценивают наши страновые риски, речь идет о покупке ОВГЗ именно российскими инвесторами»,- комментировал ситуацию исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Всего за период 2010-2013 гг. объем ОВГЗ, выкупленных нерезидентами, увеличился в 27 раз, с 430 млн грн до почти 12 млрд! Если сложить все указанные выше факты в один пазл, глазам предстанет следующая картина.

С конца 2010 года в Украине стали работать «централизованные» конвертационные центры, деятельность которых осуществлялась под руководством близкого к Януковичу Александра Клименко. Полученные криминальные доходы от их деятельности необходимо было где-то размещать и гарантировать их сохранность при возможной девальвации национальной валюты. В период 2010-2013 гг существовал большой риск дефолта в связи с тем, что экономические показатели страны ухудшались из года в год. Золотовалютные резервы Украины сокращались, и было очевидно, что рано или поздно, курс гривны упадет. Это означало, что миллиарды гривен, «заработанные» на деятельности «конвертов», было необходимо перевести в иностранную валюту. И хранить либо в долларах/евро, либо в валютных облигациях.

В 2011 году еще один представитель Семьи, Сергей Арбузов, стал выпускать валютные ОВГЗ. И хотя он заявлял, что эти бумаги будут покупать главным образом банки с иностранным капиталом, на самом деле этот расчет не оправдался. Экономические эксперты отмечали сложности с приобретением ОВГЗ, и сделали вывод, что эти ценные бумаги выпускаются только для «избранных». И в самом деле, валютные облигации всякий раз покупал некий анонимный инвестор, о котором не было никакой информации. При этом президент, правительство и НБУ никак не комментировали такое внутреннее заимствование и старались не привлекать к нему внимание. Хотя это было не характерно для власти, наоборот, привлечение даже небольших средств, как правило, сопровождалось громкими заявлениями об успешной работе и развитии экономики.

Скорее всего, этим тайным инвестором и была так называемая Семья во главе с действовавшим на тот момент президентом. В 2012-2013 гг. эти люди аккумулировали в своих руках значительную сумму денежных средств, полученных коррупционным путем, которые необходимо было где-то прятать. ОВГЗ были идеальным хранилищем для этого кэша.

Учитывая сложное экономическое положение Украины в то время, вывод таких денег из страны привел бы к падению курса гривны и ее девальвации. Ведь Януковичу и Ко непременно пришлось бы менять миллиарды гривен на валюту, чтобы вывести средства за рубеж. Однако, как мы помним, в 2011-2013 гг. значительного падения курса не происходило. Это значит, что украденные Семьей деньги по большей части оставались в Украине. Наилучшим способом спрятать эти деньги внутри страны и были ОВГЗ. Однако вкладывать свои награбленные миллиарды в гривневые облигации для Януковича было слишком рискованно. Поэтому и были введены в оборот валютные индексационные облигации, привязанные к курсу доллара. Они гарантировали, что миллиарды Семьи не обесценятся.

Вложением денег в ОВГЗ руководил глава НБУ Сергей Арбузов. Отсутствие публичности размещения валютных ОВГЗ в 2012-2013 году в совокупности с указанными выше обстоятельствами, позволяет сделать вывод, что практически все валютные и индексационные ОВГЗ по состоянию на начало 2014 г. принадлежали Януковичу, его окружению и российским инвесторам.

Придя к власти, Янукович был уверен, что полностью контролирует ситуацию в стране и его власть непоколебима. Поэтому он смело вкладывал собственные деньги в украинские ОВГЗ, точно зная, что вернет самому себе долг!

21 января 2014 года были размещены валютные ОВГЗ на сумму 199 млн долл. США. Это было последнее размещение валютных облигаций при власти Януковича. Спустя месяц ему пришлось в панике уехать из Киева. Случилось непредвиденное. Власть, казавшаяся непоколебимой, выскользнула из рук. И деньги, которые Семья несколько лет стригла и складировала в виде облигаций, зависли в охваченной революцией Украине. Никто не ожидал такого вот конца.

Уже в 2016 году издание «Экономическая правда» опубликовало документы, которые свидетельствовали о том, что ОВГЗ использовались не только как инструмент хранения средств, но и для вывода денег из государственных банков.

Госбанк заключал контракт на продажу ОВГЗ, а другой госбанк, как правило, через день-два покупал такое же количество ОВГЗ. Между собой они не заключали никаких контрактов, а привлекали посредников, в частности компании ОТП, ICU и некую компанию-торговца «Фондовый актив». Эти компании проводили между собой ряд сделок. Проводя эти сделки, они искусственно завышали стоимость ценных бумаг перед их дальнейшей продажей другому банку. Разница, по которой госбанки покупали и продавали ЦБ, оседала у посредников, в основном у компании «Фондовый актив». Исходя из документов, только с 7 июня 2012 года по 13 июля 2012-го из «Ощадбанка» и «Укргазбанка» таким образом было выведено 120-180 млн грн.

Как удалось выяснить журналистам, компания «Фондовый актив» связана с хорошо знакомой теперь украинцам компанией ICU (Инвестиционный капитал Украины). Ее, в свою очередь, связывают с Петром Порошенко. К слову, по итогам 2012 года ICU стала лидером по количеству сделок с ОВГЗ. Ее доля составила 10,29%. На втором месте оказался Сбербанк России.

Впрочем, это уже совсем другая история, о которой стоит написать отдельно. Ведь с бегством Януковича из Украины эпопея с ОВГЗ не закончилась. Из украденных Януковичем денег только малая часть была возвращена в украинский бюджет.

Что же случилось с остальными миллиардами? Ответ на этот вопрос нам еще предстоит найти.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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