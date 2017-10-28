«Чемпионат мира по футболу в России под прицелом ИГИЛ»

Этот постер облетел весь мир. Его авторы добились желаемого результата. Увиденное потрясает. На плакате изображен Лионель Месси. Из левого глаза у него стекает кровавая слеза. Он изображен за решёткой в тюремной робе. Этот коллаж опубликовала медиагруппа Wafa Media Foundation, которую ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ, — прим. ред.) использует для распространения пропаганды.

Футбол оказался под прицелом, а лучший игрок в мире стал главной мишенью террористов. На постер поместили не Криштиану Рональду, который только что получил главную футбольную премию года FIFA. Не президента России Владимира Путина, хотя при поддержке российской авиации были разгромлены исламистские группировки в Сирии. Не Джанни Инфантино (Gianni Infantino), чью славу не сравнить с популярностью звезды «Барселоны». Изобразив в качестве жертвы именно Лионеля Месси, террористы достигли максимального пропагандистского эффекта и недвусмысленно намекнули миру о своих планах.

До Чемпионата мира остается чуть больше 7 месяцев. У России есть причины для беспокойства. В недавнем прошлом страну уже атаковали террористы. 3 апреля этого года в метро Санкт-Петербурга (один из городов проведения ЧМ-2018) произошел теракт. Погибло 15 человек. 19 августа еще несколько человек получили ножевые ранения в Сургуте. В этом сибирском городе матчей чемпионата мира не будет. В азиатской части страны игры пройдут только в Екатеринбурге. Но ИГИЛ не выбирает заранее города для атак. Они приходят туда, где многолюдно, есть проблемы с обеспечением безопасности, и находится человек, готовый совершить теракт. Центрального руководства нет. Это может сделать самостоятельно любой фанатик.

«Террористы искали яркий образ, а Лионель Месси — икона мирового футбола. Поэтому они его и выбрали. Эта угроза уже давно нависла над нами. Мы все предупреждены, но еще раз хотим призвать к спокойствию, благоразумию и выдержке», — заявил пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес (Josep Vives). И он прав. Но мы должны серьезно отнестись к этой кампании запугивания. 13 ноября 2015 года в Париже во время товарищеского матча между Францией и Германией на стадионе Сен-Дени произошло три взрыва. Франсуа Олланд, на тот момент президент Франции, находился на трибуне. В России сделают все возможное, чтобы избежать подобных событий. Тогда в Париже погибло 130 человек.

Пропагандисты ИГИЛ превратили Месси в символическую мишень. В реальности под прицелом террористов находится Россия, сыгравшая решающую роль в борьбе с «Исламским государством» в Сирии. Парадоксальным образом разгром этих группировок представляет главную опасность. Боевики разбежались и теперь их очень трудно обнаружить. Во время проведения таких масштабных событий, как чемпионат мира по футболу, угроза становится особенно реальной.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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