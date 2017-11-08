Российские СМИ: Украина на следующей неделе разорвет дипотношения с РФ – 112.ua

Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в Раде.

За такое решение, по информации источника, проголосуют представители большинства фракций. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения на Украине, а украинские в РФ будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», — объяснил «Коммерсант» свои мотивы сам автор поправки Иван Винник.

Также собеседники «Коммерсант» в Киеве признают, что в сложившейся ситуации у президента и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку. «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим», — сказал источник «Коммерсанта» в администрации президента Украины.

Как могут развиваться события после голосования в Раде, «Коммерсант» рассказал источник в МИД Украины: «Вслед за решением парламента президент должен подписать указ о разрыве дипотношений — без этого нельзя, так как, согласно Конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины. Затем МИД по согласованию с президентом заявляет о сроке, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. Это не касается консульских работников, так как их деятельность регулируется Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонним консульским соглашением Украины и России».

«Параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России — передавало ноты, корреспонденцию, информацию в российский МИД, — продолжает собеседник «Коммерсант».- Потенциальные кандидаты на эту роль — Белоруссия (как наиболее удобная географически) и нейтральная Швейцария».

Ранее сообщалось о том, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ввело санкции против российского поставщика угля ООО «Южтранс» и еще 18 российских предприятий пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.