Atlantic Council: Как положить конец войне на востоке Украины

В последнее время главными темами американских дебатов о России были дезинформация, пропаганда и вмешательство Москвы в наши выборы. Однако самым первым преступлением России и самой главной угрозой является ее агрессия против Украины. Сейчас на кону стоит не только сохранение Украины как независимого демократического государства, но и будущее международного порядка, основанного на диктатуре закона, а не на законах джунглей.

Именно поэтому тот факт, что, несмотря на все опасения, президент Дональд Трамп не стал жертвовать Украиной ради перезагрузки отношений с Москвой, а администрация ясно дала понять, что налаживание отношений с Россией невозможно без урегулирования украинского кризиса, является очень хорошей новостью. Чиновники администрации разработали разумную и последовательную стратегию, направленную на выработку дипломатического решения, и назначили опытного дипломата Курта Волкера (Kurt Volker) ответственным за ее реализацию.

Эта стратегия станет успешной только в том случае, если США будут оставаться сильными, сохранят единство со своими союзниками и не станут отказываться от своих принципов. Это значит, что США нельзя признавать незаконную аннексию Крыма и нужно настаивать на возвращении этого полуострова Украине, сколько бы времени на это ни потребовалось. Что касается оккупированного Донбасса, США должны сохранять и при необходимости усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не согласится прекратить оккупацию этого района и полностью восстановить суверенитет Украины, чего требуют Минские соглашения.

Впервые с 2014 года Кремль, возможно, ищет способы уйти с востока Украины. В то время как аннексия Крыма принесла президенту Владимиру Путину огромную выгоду во внутриполитическом смысле, его планы по созданию второго сепаратистского государства-обрубка на юге Украины — проект «Новороссия» — не получилось реализовать так, как было задумано. Три года оккупации и конфликта низкой интенсивности в Донбассе укрепили украинскую национальную идентичность и решимость и не стали существенным препятствием на пути к проведению реформ и выполнению договора об ассоциации с Евросоюзом.

К настоящему моменту Путин уже понял, что санкции не будут сняты просто так, и что единство трансатлантического сообщество не так легко разрушить, как он ожидал. Более того, сейчас ему необходимо принимать во внимание вероятность того, что США могут предоставить Украине дополнительное оборонительное вооружение, и в этом случае любое новое наступление повлечет за собой риск гораздо более значительных потерь — серьезный вопрос для Путина на внутриполитической арене.

Таким образом, складывается впечатление, что новая стратегия США начинает работать, и сентябрьское предложение Путина о развертывании миротворческих сил, возможно, указывает на то, что он пытается найти способ уменьшить свои потери. Вполне вероятно, он примет окончательное решение только после президентских выборов 2018 года. И до сих пор неясно, будет ли он готов пойти на полное восстановление украинского суверенитета над Донбассом или попытается заморозить этот конфликт, создав еще одно марионеточное государство, такое как Приднестровье.

Главная сложность заключается в том, чтобы убедить Путина выбрать правильный путь, то есть полностью выполнить условия Минского соглашения. Мы должны испытать его за столом переговоров, предложив ему ввести миротворческие силы, которые гарантируют полное восстановление украинского суверенитета, одновременно продемонстрировав ему, что цена продолжающейся оккупации со временем будет только расти.

Мандат миротворческой миссии должен предполагать полное выполнение всех условий Минского соглашения, а не только обеспечение безопасности наблюдателей ООН, как предлагает Путин. Эти силы должны получить полный доступ ко всем оккупированным территориям, а также полномочия для обеспечения безопасности на всей протяженности российско-украинской границы. Обязательным условием является гарантия того, что ни российское оружие, ни российские «зеленые человечки», ни «добровольцы» после возвращения на родину больше не смогут попасть на территорию Украины. Эти миротворческие силы должны получить полномочия для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня и вывода тяжелого вооружения, для восстановления законности и порядка и для обеспечения безопасности гражданского населения, а также для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В идеале эти силы должны обеспечить формирование временной гражданской администрации под эгидой ООН, которая поможет восстановить эффективную систему управления, подготовить почву для проведения выборов и ускорить восстановление украинского суверенитета над этими территориями.

Все это невозможно будет сделать, если мы не заставим Путина начать серьезные переговоры. Что касается санкций, крайне важно, чтобы администрация без промедления занялась реализацией нового закона о санкциях, предварительно проведя консультации с нашими европейскими партнерами.

Кроме того, в соответствии с этим законом администрация должна в ближайшее время подготовить доклад о российских олигархах, близких к путинскому режиму. Хотя в тексте закона об этом ничего не сказано, это может послужить основанием для введения дополнительных адресных санкций в отношении представителей окружения Путина, от которых он зависит в смысле политической поддержки и которые прямым или косвенным образом причастны к продолжающейся агрессии, направленной против Украины. Если олигархи, являющиеся опорой путинского режима, увидят, что их доступ к международной финансовой системе и их способность ездить на Запад, оказались под угрозой, они могут усилить давление на Путина и заставить его пойти на сделку по Донбассу.

Администрация также должна выполнить свои обещания о предоставлении Украине оборонительного вооружения. В краткосрочной перспективе украинская армия будет в основном нуждаться в несмертельном военном оборудовании, таком как контрбатарейные радары, дроны-разведчики, бронетранспортеры и системы защищенной связи. Но, если Россия откажется пойти на деэскалацию, вполне возможно, что Украине понадобится смертельные системы, такие как противотанковое оружие, чтобы сдержать новые наступления России. Фактические поставки этого оружия можно привязать к изменениям ситуации на местах.

Предоставление оборонительного оружия не будет представлять собой эскалацию. С того момента, как два года назад прекратились масштабные боевые действия, Россия обеспечивала ополченцев новейшим военным оборудованием, а также военными и наемниками. Будучи жертвой агрессии, Украина заслуживает того, чтобы получить помощь для самозащиты.

Цель предоставления оружия Украине заключается не в том, чтобы убедить киевское правительство в необходимости одержать военную победу, что, как Киев понимает, невозможно. Цель заключается в том, чтобы помочь Украине защитить свои силы и сократить потери, сдержать Россию, подняв цену дальнейшей агрессии, и усилить давление на Россию с целью вернуть ее за стол переговоров по вопросу выполнения условий Минского соглашения.

Будет ли этого достаточно, чтобы изменить планы Путина? Нет никаких гарантий, но я считаю, это поможет. Тот факт, что Путин заговорил о вводе миротворцев спустя несколько недель после того, как министр обороны США Джим Мэттис (Jim Mattis) поднял вопрос о предоставлении Украине смертоносного оборонительного вооружения, а Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил закон о санкциях, — вовсе не совпадение.

Даже если ужесточение санкций и увеличение объемов военной помощи не смогут повлиять на планы Путина в Донбассе, они усложнят для него задачу дестабилизации Украины. В конечном счете лучшим противовесом для амбиций Путина в Донбассе станет успех Украины на пути ее превращения в процветающее демократическое общество.

Александр Вершбоу — старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта (Brent Scowcroft Center on International Security) при Атлантическом совете. С 2012 по 2016 год он был помощником генерального секретаря НАТО, а ранее занимал пост посла США в Россию.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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