Almawqea Post: Контрабанда ката в Саудовскую Аравию

Cеть контрабанды ката в Саудовскую Аравию не прекратила своего существования после того, как два года назад Харад и Меди на границе с Королевством превратились в закрытые военные зоны. Контрабанда ката — это настоящий кошмар для Саудовской Аравии, в то время как для некоторых жителей Йемена она является источником обогащения.
Бои в Хараде и Меди на северо-западе страны подорвали один из важнейших путей, по которому кат из Йемена нелегально поступал в Саудовскую Аравию, однако контрабандисты пошли по горным тропам приграничной с Саудовской Аравией провинции Саада.
Несмотря на всю серьёзность ситуации и тысячи заложенных мин на границе между Йеменом и Саудовской Аравией, молодые люди ежедневно осуществляют нелегальную перевозку ката через приграничные поселения в провинции Саада на севере Йемена.
Быстрые деньги
В приграничных районах провинций Хаджа и Саада в сфере контрабанды ката царит жесткая конкуренция. Молодые люди и подростки стремятся занять свою нишу, так как это позволит им быстро разбогатеть в условиях роста безработицы, вызванной войной, которая длится уже два с половиной года.
Район Аль Сабит в районе Катабир на северо-западе Саада является во всех смыслах центром контрабанды. Катабир граничит с Саудовской Аравией назападе и северо-западе.
Ежедневно в приграничный район Аль Сабит прибывает порядка 100 машин, гружённых отборным катом, который поставляют старшие наркоторговцы с ферм, расположенных в мудирийях (районах соседних провинций Амран и Хаджа) Райда, Хус, Харф Суфьян, Махабиша и Самах, чтобы затем с местными контрабандистами провезти его в Саудовскую Аравию.
Контрабандные операции выполняются каждый день, примерно 60% из которых успешны. Если контрабандисту удаётся доставить груз на саудовскую территорию в течение 10 дней с момента получения товара, он получает сумму, равную 10 тысячам саудовских риалов, что эквивалентно одному миллиону йеменских риалов.
Один из контрабандистов рассказал газете Mawqea post о своём доходе от сбыта наркотика. По его словам, за пару часов он получает больше, чем йеменский работник за месяц.
Качества контрабандиста
Среди качеств, присущих контрабандистам, наиболее ярко выражены смелость, сообразительность, преданность, ловкость, скрытность и жертвенность. Добавьте к этому также зоркость, отвагу и отсутствие страха перед пулями пограничных служб и ночными переходами по горным тропам вместе с высоким уровнем взаимного доверия, которое является неотъемлемой частью совершения сделок между этими людьми.
© flickr.com, Charles Roffey. Йеменцы жуют кат
Так как контрабандист скрытен и одновременно честен, он не раскрывает секретов своих товарищей. В случае ареста он предпочтёт пожертвовать своей жизнью, взяв на себя всю ответственность, потому что по законам контрабандистов цена предательства слишком высока — смерть без пощады.
Профессиональный контрабандист умеет ориентироваться по звёздами в пустыне, и в горах, он также хорош в маскировке и умении быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях.
Опасные пути
Контрабандисты вынуждены пробираться по неровным тропам горных цепей, протянувшихся от деревни Аль Сабат в мудирийи Катабир до ближайшей к ней деревне Аль Талид в мухафазе Бени Малик, провинции Джазан на юге Саудовской Аравии.
Путь до первой приграничной саудовской деревни в Бени Малик на юге Саудовской Аравии занимает 2-3 часа. Там контрабандисты и носильщики передают кат местным распространителям. За каждый поход они получают по тысяче саудовских риалов.
«Несмотря на то, что наша работа привлекательна высоким доходом, велик риск умереть от рук пограничного патруля или подорваться на мине. Нас также могут арестовать, и мы проведём в тюрьме годы. Но это наш единственный источник дохода, у нас просто нет другого выбора», — говорит Мухаммед Mawqea Post.
«Безработица и плачевная экономическая ситуация в стране, вызваннаяе войной, толкают молодых безработных людей на контрабанду катом, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, за который борются граждане».
Яхья Ибрахим, бывший контрабандист из города Харад, рассказывает Mawqea Post: «Я начал заниматься контрабандой ката ещё в средней школе, и получил пулю в ногу от саудовского пограничника, когда попытался сбежать неподалёку от деревни Абухаджр в провинции Самата в Саудовской Аравии. После того, как тот же пограничник арестовал меня, я был заключён в тюрьму на два года. Но когда меня освободили, я снова вернулся к занятию контрабандой».
«Мы нашли несколько тел наших товарищей лежащими на открытом пространстве, — продолжает он. — Однажды, солдаты открыли по нам огонь. Двое были ранены, но остальные смогли убежать. И хотя мы видели, что они истекали кровью, мы не могли вмешаться, чтобы спасти их».
Гибнущие десятками
В этом году были убиты десятки человек, занимавшиеся контрабандой ката, и ещё сотни арестованы на саудовско-йеменской границе, которая на протяжении последних двух лет являлась зоной ожесточённых боёв между повстанцами-хуситами и объединёнными саудовскими силами.
20 марта четыре контрабандиста погибли и ещё трое были ранены во время подрыва мины рядом с пограничным районом ад-Дэйр в Джазане при попытке переправить кат на саудовскую территорию.
14 мая Фадиль Насерхади из района Аслам провинции Хаджа был убит саудовскими пограничниками при попытке проникнуть в саудовские деревни неподалёку от Саады с партией ката.
25 мирных жителей, вовлечённых в незаконный оборот катом, погибли во время авиаудара, нанесённого арабской коалицией 18 июня по рынку Машнак в районе Шада в провинции Саада, когда возвращались с саудовской границы.
23 июня пять членов одной семьи, которые также занимались контрабандой ката, были убиты на пути к саудовской границе во время бомбардировки, проведённой арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией по приграничному району Разих на западе провинции Саада.
Суровое наказание
Многие страны, включая Саудовскую Аравию, признали кат наркотиком, после того как в 1973 году Всемирная организация здравоохранения внесла его в список наркотических средств.
Несмотря на то, что в 2008 году власти Саудовской Аравии установили 75-километровое стальное ограждение, а также прожекторы и тепловизоры, незаконный оборот катом продолжается. Некоторые контрабандисты смогли проделать лазейки в металлическом заборе.
В Королевстве наказание за контрабанду ката, в зависимости от его количества, предусматривает от одного до трёх лет тюремного заключения, в то время как ввоз больших партий наркотика на машинах на территорию Саудовской Аравии наказывается пятью годами лишения свободы.
В середине апреля полиция Саудовской Аравии задержала три транспортных средства в районе Джазана, провозивших на саудовскую территорию партию ката, стоимость которой превышала 500 миллионов саудовских риалов. Контрабандисты были приговорены к пяти годам лишения свободы.
15 августа соответствующий властный орган Саудовской Аравии казнил трёх йеменских граждан в приграничном с Йеменом регионе Асир за незаконное распространение наркотиков и запрещённого в Королевстве ката.
Источник: ИНОСМИ.РУ
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