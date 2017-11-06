Almawqea Post: Контрабанда ката в Саудовскую Аравию

Cеть контрабанды ката в Саудовскую Аравию не прекратила своего существования после того, как два года назад Харад и Меди на границе с Королевством превратились в закрытые военные зоны. Контрабанда ката — это настоящий кошмар для Саудовской Аравии, в то время как для некоторых жителей Йемена она является источником обогащения.

Бои в Хараде и Меди на северо-западе страны подорвали один из важнейших путей, по которому кат из Йемена нелегально поступал в Саудовскую Аравию, однако контрабандисты пошли по горным тропам приграничной с Саудовской Аравией провинции Саада.

Несмотря на всю серьёзность ситуации и тысячи заложенных мин на границе между Йеменом и Саудовской Аравией, молодые люди ежедневно осуществляют нелегальную перевозку ката через приграничные поселения в провинции Саада на севере Йемена.

Быстрые деньги

В приграничных районах провинций Хаджа и Саада в сфере контрабанды ката царит жесткая конкуренция. Молодые люди и подростки стремятся занять свою нишу, так как это позволит им быстро разбогатеть в условиях роста безработицы, вызванной войной, которая длится уже два с половиной года.

Район Аль Сабит в районе Катабир на северо-западе Саада является во всех смыслах центром контрабанды. Катабир граничит с Саудовской Аравией назападе и северо-западе.

Ежедневно в приграничный район Аль Сабит прибывает порядка 100 машин, гружённых отборным катом, который поставляют старшие наркоторговцы с ферм, расположенных в мудирийях (районах соседних провинций Амран и Хаджа) Райда, Хус, Харф Суфьян, Махабиша и Самах, чтобы затем с местными контрабандистами провезти его в Саудовскую Аравию.

Контрабандные операции выполняются каждый день, примерно 60% из которых успешны. Если контрабандисту удаётся доставить груз на саудовскую территорию в течение 10 дней с момента получения товара, он получает сумму, равную 10 тысячам саудовских риалов, что эквивалентно одному миллиону йеменских риалов.

Один из контрабандистов рассказал газете Mawqea post о своём доходе от сбыта наркотика. По его словам, за пару часов он получает больше, чем йеменский работник за месяц.

Качества контрабандиста

Среди качеств, присущих контрабандистам, наиболее ярко выражены смелость, сообразительность, преданность, ловкость, скрытность и жертвенность. Добавьте к этому также зоркость, отвагу и отсутствие страха перед пулями пограничных служб и ночными переходами по горным тропам вместе с высоким уровнем взаимного доверия, которое является неотъемлемой частью совершения сделок между этими людьми.