Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы

Беларусь присоединяется к международному благотворительному проекту японского дизайнера Кензо. Акция была придумана всемирно известным японцем с целью поддержки и быстрейшего восстановления родной страны после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Знаменитые художники и дизайнеры планеты раскрашивают традиционные японские куклы Окиагари-кобоши. Каждый – в свойственной ему индивидуальной манере, со своим посылом и искренним пожеланием. А средства, вырученные с их продажи, идут на помощь жертвам аварий на атомных электростанциях. Очередная такая выставка японской игрушки откроется 11 марта в Киеве.

В этом году в этой международной акции принимает участие и Беларусь. Состав белорусского десанта на международном благотворительном проекте самый разнообразный – это и любимые исполнители, и признанные дизайнеры, и талантливые художники, и ведущие телеканала СТВ.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси и продюсер, певица Анастасия Тиханович.