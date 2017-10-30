«Я обязан еще много поставить спектаклей»: о чем мечтает Валентин Елизарьев в день своего 70-летия

Елизарьев сделал белорусский балет известным во всем мире. А за «Страсти по Рогнеде» в 96-м балетмейстер был удостоен звания «Лучший хореограф года» и премии Benois de la Danse, которая считается одной из самых престижных мировых наград в этой области.

Новости Беларуси. Известному белорусскому хореографу Валентину Елизарьеву 30 октября исполнилось 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С Днем рождения юбиляра поздравил Президент Александр Лукашенко.

И даже в свой праздник он ни на минуту не отрывается от работы. А в это время телефон буквально «разрывается» от звонков: все хотят поздравить мэтра с юбилеем. Но его внимание – только сцене. В Большом идут репетиции. 31 октября Елизарьев представит зрителям премьеру новой редакции грандиозного балета «Спартак».

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог: Спектакль прожил очень славную жизнь. Все-таки на сцене 37 лет. И, конечно, нужно было притронуться к этому спектаклю, ввести новых исполнителей. Это подразумевает, что это новые индивидуальности, нужно было адаптировать текст, попробовать вытянуть из них что ли содержание.

Завтра уже с этим всем познакомятся зрители. И мне самому интересно, какой же будет результат.

Мэтру с азербайджанским сердцем, но уже белорусской душой – 70 лет, но так сразу и не скажешь. Половину из них, кстати, Валентин Николаевич посвятил работе в Большом. Его первой постановкой – удивительно рано – в 26 – стала легендарная «Кармен-сюита». А его творчество за 3 десятка лет на минской сцене называют не меньше, чем «золотым» веком белорусского балета.

Валентин Елизарьев: Юбилей – это какой-то итог. Приходит очень много с годами опыта – профессионального, жизненного. И этот опыт нужно успеть передать поколению следующему. И я в этом вижу одну из главных своих задач.

Где только не рукоплескали елизарьевским постановкам, но сам хореограф отлично знает, чего стоят эти овации… И всё – ради искусства.

Более 20 спектаклей в Беларуси, не меньше – за рубежом. Он полон творческих планов, и на вопрос, о чем в юбилей еще мечтает, неутомимый народный артист, не думая отвечает.

Валентин Елизарьев:

Я еще много чего в этой жизни сделаю. Я считаю, себя очень молодым. И я обязан еще много поставить спектаклей, вырастить много талантливой молодежи, поэтому полон сил и энергии.