Выставка женской графики в Минске

Можно ли, лишь посмотрев на картину, сказать: «Автор — женщина»? Ответить на этот вопрос можно, посетив выставку женской графики в Минске.

Авторы картин — женщины разных возрастов, с разными судьбами и собственным взглядом на мир.

Елена Тукач, художник:

Есть работы, про которые сразу можно сказать, что их рисовал мужчина. А есть работы, по которым непонятно, кто их автор — мужчина или женщина. Наверное, мужчины более конкретные, женщины — более поэтичные, более лиричные.

«Номикс жил в уютном маленьком домике на холме. Свой домик он построил сам, сам покрыл крышу черепицей, поставил забор и засадил весь огород помидорами».

Автор этой сказки — Наталья Слушко. Ее рисунки очень нравятся детям, потому что они яркие и жизнерадостные.

Наталья не дождалась этой выставки: она умерла месяц назад от тяжелого генетического заболевания. На открытие пришли ее мама и брат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».