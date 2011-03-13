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Выставка женской графики в Минске

13 марта 2011 12:44
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Можно ли, лишь посмотрев на картину, сказать: «Автор — женщина»? Ответить на этот вопрос можно, посетив выставку женской графики в Минске.

Авторы картин — женщины разных возрастов, с разными судьбами и собственным взглядом на мир.

Фото. Выставка женской графики в Минске

Фото. Выставка женской графики в Минске

Фото. Выставка женской графики в Минске

Фото. Выставка женской графики в Минске

Фото. Выставка женской графики в Минске

Елена Тукач,  художник:
Есть работы, про которые сразу можно сказать, что их рисовал мужчина. А есть работы, по которым непонятно, кто их автор — мужчина или женщина. Наверное, мужчины более конкретные, женщины — более поэтичные, более лиричные.

Фото. Елена Тукач, художник

«Номикс жил в уютном маленьком домике на холме. Свой домик он построил сам, сам покрыл крышу черепицей, поставил забор и засадил весь огород помидорами».

Фото. Сказка Натальи Сушко

Фото. Картина Натальи Сушко

Автор этой сказки — Наталья Слушко. Ее рисунки очень нравятся детям, потому что они яркие и жизнерадостные.

Наталья не дождалась этой выставки: она умерла месяц назад от тяжелого генетического заболевания. На открытие пришли ее мама и брат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Наталья Сушко

# Культура # Выставки в Минске

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