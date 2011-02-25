Выставка «Территория любви» в День влюбленных прошла в Минске

Художественная выставка «Территория любви» прошла в Минске в День влюбленных, 14 февраля.

Александра Велицкая, куратор выставки:

Многие медийные люди, известные в нашей стране, интересуются современным искусством и поддерживают его. Поэтому зачастую мы обращаемся к ним с приглашениями, какими-то предложениями. Надо сказать «спасибо» этим людям, потому что они практически всегда отзываются, помогают всем, чем могут, и пропагандируют наши художественные проекты.

Оказывается, собирать известных артистов, медийных персон в День всех влюбленных — это продолжение культурного арт-проекта «Искусство в интерьере», который направлен на популяризацию творчества отечественных художников у себя на Родине.

На выставке можно было не только полюбоваться картинами, но и приобрести их. Цены — разные: от $100 до $1000. Хотя говорят, что искусство бесценно, так же как и искусство любви, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».