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Выставка-размышление в Минске: на картины нужно смотреть в зеркале

03 июня 2011 13:40
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Выставка картин Василия Зенько прошла в Минске в одном из залов художественной галереи.

Отраженные предметы ближе, чем кажется — эта фраза уже давно получила куда более широкий, философский смысл. По задумке художника, некоторые из его работ можно увидеть, только лишь посмотрев в зеркало.

Василий Зенько, художник:
Цели заявить о себе, удивить не было. Это выставка-размышление. Есть люди, которым нравится, есть люди, которые не понимают.

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

В картинах можно разглядеть уникальную авторскую технику, африканские мотивы и что-то свое, личное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

Фото. Арт-выставка Василия Зенько

# Культура # Выставки в Минске

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