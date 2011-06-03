Выставка-размышление в Минске: на картины нужно смотреть в зеркале

Отраженные предметы ближе, чем кажется — эта фраза уже давно получила куда более широкий, философский смысл. По задумке художника, некоторые из его работ можно увидеть, только лишь посмотрев в зеркало.
Василий Зенько, художник:
Цели заявить о себе, удивить не было. Это выставка-размышление. Есть люди, которым нравится, есть люди, которые не понимают.
В картинах можно разглядеть уникальную авторскую технику, африканские мотивы и что-то свое, личное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».