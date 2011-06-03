Выставка-размышление в Минске: на картины нужно смотреть в зеркале

Выставка картин Василия Зенько прошла в Минске в одном из залов художественной галереи.

Отраженные предметы ближе, чем кажется — эта фраза уже давно получила куда более широкий, философский смысл. По задумке художника, некоторые из его работ можно увидеть, только лишь посмотрев в зеркало.

Василий Зенько, художник:

Цели заявить о себе, удивить не было. Это выставка-размышление. Есть люди, которым нравится, есть люди, которые не понимают.