Выставка молодых талантов Беларуси, не входящих в Союз художников Беларуси

Третий год подряд молодые таланты, то есть люди не старше 35 лет, принимают участие в Республиканской выставке, которая дает возможность проявить себя молодым художникам, не входящим в Союз художников Беларуси.

В этом году наблюдалась небывалая активность: подано более 300 заявок. Естественно, экспозиционная комиссия учитывала как профессионализм, так и настроение произведений. Например, работа Светланы Король «Ноmо» вызвала споры при отборе. Однако энергетика, заложенная в произведении, все-таки победила, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Король, скульптор:

Долго думали над названием. Было очень много вариантов. В конце-концов назвали «Ноmо».

Всеволод Швайба, куратор выставки, художник:

Он такой цельный и такой трогательный! Мне кажется, что именно этим он и покорил большинство членов комиссии.