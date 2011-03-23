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Выставка молодых талантов Беларуси, не входящих в Союз художников Беларуси

23 марта 2011 14:48
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Третий год подряд молодые таланты, то есть люди не старше 35 лет, принимают участие в Республиканской выставке, которая дает возможность проявить себя молодым художникам, не входящим в Союз художников Беларуси.

В этом году наблюдалась небывалая активность: подано более 300 заявок. Естественно, экспозиционная комиссия учитывала как профессионализм, так и настроение произведений. Например, работа Светланы Король «Ноmо» вызвала споры при отборе. Однако энергетика, заложенная в произведении, все-таки победила, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Светлана Король, скульптор:
Долго думали над названием. Было очень много вариантов. В конце-концов назвали «Ноmо».

Фото. Светлана Король

Всеволод Швайба, куратор выставки, художник:
Он такой цельный и такой трогательный! Мне кажется, что именно этим он и покорил большинство членов комиссии.

Фото. Всеволод Швайба

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

Фото. Республиканская художественная выставка молодых талантов в Беларуси

# Культура # Выставки в Минске

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