«Все афиши датируются 1939 годом». Какой подарок в Год народного единства подготовили в Большом театре Беларуси?

Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям. Читайте здесь .

Искусство объединяет. Поклонники классики по достоинству оценили новый сезон в Большом. Тому подтверждение – аншлаги. Для Татьяны Третьяк, как она признается, большая честь и ответственность служить в Большом театре. И где бы она ни выступала, всегда помнит, что представляет родную страну.

Кристина Сущеня, корреспондент: Символ единства для каждого может быть свой. К примеру, есть много песен, которые знает большинство белорусов. Это единые мотивы, которые нас связывают. И раз уж весь наш сюжет пронизан нотой духовности, мы нашли еще одну интересную деталь.

Дабы ее показать, мы специально приехали в Большой театр. Обращаю ваше внимание, все афиши датируются 1939 годом. Вот и отгадка – ровно 82 года назад в фойе Большого можно было встретить именно эти афиши. Посмотрите, «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан» вновь выходят спустя годы и поколения.

О поколениях. Сейчас модно говорить поколение X, Y или Z, но суть не в названии, скорее, в отличительных особенностях. Да, мы действительно все разные, но это не мешает нам быть едиными. Едиными музыкальными или, если хотите, культурными мотивами.

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