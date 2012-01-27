В Несвиже прошли праздничные мероприятия в честь статуса «Культурная столица Беларуси 2012»

Новости Беларуси. В Несвиже в рамках праздника сегодня уже состоялась торжественная церемония вручения сертификата и символа «Культурная столица 2012», прошли концерты оперной и народной музыки и театрализованные представления.

Полоцк – Гомель – а теперь Несвиж. Именно здесь зародилось театральное искусство Беларуси. Тут, в Несвижской типографии, в 1562 Симон Будный издал свой «Катехизис». И, наконец, в этом городе классик Якуб Колос посещал учительскую семинарию и написал немало стихов.

Любимый туристами Радзивилловский замок, Фарный костел, Ратуша. Это далеко не все, чем богат и известен Несвиж. Самая главная достопримечательность Несвижа – это, конечно же, Радзивилловский замок-дворец. Резиденция знаменитого рода - в списке всемирного наследия Юнеско. Реставрация разных частей замка идет уже не первый год, но именно в 2012 Радзивилловский дворец официально откроется полностью.

Иван Крупко, председатель Несвижского районного исполнительного комитета:

Государство никогда не покидало город без своей помощи. Реконструировались озера, вкладывались деньги в парки. Все возможное властью делается для того, чтобы привлечь сюда бизнес и чтобы дать возможность развиваться тому бизнесу, что есть.

Татьяна Скорожонок, заведующая выставочным залом музея-заповедника «Несвиж»:

Мы стараемся, чтобы тематика была разнообразная и разные жанры-виды искусства были представлены для посетителей. Сегодня вот дети смотрят спектакль, потом экскурсия.

Все самое «культурное» еще впереди. Более полусотни мероприятий и проектов: циклы концертов музыки дворцов и усадеб, оперные и балетные вечера в замке Радзивиллов, презентация «Золотой коллекции белорусской песни» - совместного проекта Министерства культуры и СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.