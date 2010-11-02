В Минске открылась выставка скульптур из войлока шведской художницы

В музее современного искусства в Минске открылась выставка работ шведской художницы Гунилы Шоберг. Она охватывает сразу два концепта: комната света и комната роста.

В первой размещены работы, которые являются своего рода размышлением на тему прошлого и будущего общечеловеческой культуры, во второй — напоминание о том, что у каждого человека одна мать — природа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Гунилла Пэтау Шоберг, художница (Швеция):

Я родилась в семье, где было много овец, а стало быть, много шерсти. Поэтому с малых лет я была знакома с техникой валяния. Правда, тогда эта техника использовалась для того, чтобы делать валенки, варежки и шапки. Я решила пойти дальше и делать из войлока скульптуры. А валенки я и сейчас ношу. Просто здесь, в Минске, купила замечательные белорусские сапожки, поэтому решила переобуться.