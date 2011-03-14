В Минске открылась выставка ганского художника Кобина Ньярко

Мировую известность мастеру кисти принесли яркие краски и оригинальность исполнения.

Полотна дополнили бусы из традиционных африканских материалов, выполненные белоруской, которая живет в Гане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Горбылёва, дизайнер:

Каждые бусы — это индивидуальная, очень сложная работа. Они полностью состоят из стекла, каждая бусинка делается вручную, по технологии которая была изобретения сто лет назад. Также я использую различные металлические браслеты, медали — они это всё используют в своих национальных бусах.