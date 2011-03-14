Прямой эфир

В Минске открылась выставка ганского художника Кобина Ньярко

14 марта 2011 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мировую известность мастеру кисти принесли яркие краски и оригинальность исполнения.

Полотна дополнили бусы из традиционных африканских материалов, выполненные белоруской, которая живет в Гане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Горбылёва, дизайнер:
Каждые бусы — это индивидуальная, очень сложная работа. Они полностью состоят из стекла, каждая бусинка делается вручную, по технологии которая была изобретения сто лет назад. Также я использую различные металлические браслеты, медали — они это всё используют в своих национальных бусах.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска

Другие новости рубрики

Все новости
14 марта 2011 11:56

Клипы: Сергей Лазарев «Найди меня», Patricia Kaas «ll me dit que je suis belle», Cascada «What do you want from me»

14 марта 2011 10:46

Карнавал в Рио-де-Жанейро завершился грандиозным парадом победителей

14 марта 2011 08:35

Эксклюзивная коллекция старинного венгерского фарфора Херенд выставлена в Минске