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В Минске проходит необычная выставка световых инсталляций и графики. Вот почему её стоит посетить

02 ноября 2023 11:44
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске проходит необычная выставка световых инсталляций и графики. Вот почему её стоит посетить-1

Выставка «Сновидения» подарит массу положительных эмоций. Цифровая графика и блеск неона телепортируют в другую Вселенную. Искусство разговаривает с посетителями, погружая в мир чувств и подсознания.

Выставка продлится до 9 ноября.

В Минске проходит необычная выставка световых инсталляций и графики. Вот почему её стоит посетить-4

Анастасия Савченко, художник, дизайнер:
Самое главное в нашей выставке – это правильно погрузиться, оставить мысли где-то за пределами этого пространства. И погрузиться внутрь себя, в свои чувства, в свои эмоции.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # Культура # Вероника Макаревич # Фотофакт

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