В Минске проходит необычная выставка световых инсталляций и графики. Вот почему её стоит посетить

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Выставка «Сновидения» подарит массу положительных эмоций. Цифровая графика и блеск неона телепортируют в другую Вселенную. Искусство разговаривает с посетителями, погружая в мир чувств и подсознания.
Выставка продлится до 9 ноября.
Анастасия Савченко, художник, дизайнер:
Самое главное в нашей выставке – это правильно погрузиться, оставить мысли где-то за пределами этого пространства. И погрузиться внутрь себя, в свои чувства, в свои эмоции.
Подробности в видео.