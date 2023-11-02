В Минске проходит необычная выставка световых инсталляций и графики. Вот почему её стоит посетить

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Выставка «Сновидения» подарит массу положительных эмоций. Цифровая графика и блеск неона телепортируют в другую Вселенную. Искусство разговаривает с посетителями, погружая в мир чувств и подсознания. Выставка продлится до 9 ноября.