Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счёт бюджета Союзного государства

Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счет бюджета Союзного государства. Будет поддержано и создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. К строительным работам на Кобринском укреплении планируют приступить уже 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Бресте проходит заседание совместной коллегии Министерств культуры Беларуси и России. Подготовка к празднованию 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы стала одной из основных тем обсуждения. В центре внимания – «Брестская крепость – герой», где в 2024 году продолжится мумификация объектов.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы сегодня подтверждаем, что работа по капитальному ремонту, музеефикации и реставрации Брестской крепости в следующем году будет продолжена. Соответствующие средства заложены в проекте бюджета. И более того, мы хотим включиться в работу по созданию патриотического центра на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы также поддерживаем с учетом увеличения союзного бюджета на 38 %, что является реализацией поручения президентов наших стран, рост мероприятий культурно-гуманитарной патриотической направленности.

Напомним, идею создания молодежного патриотического центра в Брестской крепости поддержал Александр Лукашенко и объявил объект Всебелорусской молодежной стройкой. На его создание общественными организациями уже собрано порядка миллиона белорусских рублей.