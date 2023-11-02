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Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счёт бюджета Союзного государства

02 ноября 2023 18:43
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Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счет бюджета Союзного государства. Будет поддержано и создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. К строительным работам на Кобринском укреплении планируют приступить уже 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счёт бюджета Союзного государства-1

Сегодня в Бресте проходит заседание совместной коллегии Министерств культуры Беларуси и России. Подготовка к празднованию 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы стала одной из основных тем обсуждения. В центре внимания – «Брестская крепость – герой», где в 2024 году продолжится мумификация объектов.

Реставрация объектов Брестской крепости продолжится за счёт бюджета Союзного государства-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы сегодня подтверждаем, что работа по капитальному ремонту, музеефикации и реставрации Брестской крепости в следующем году будет продолжена. Соответствующие средства заложены в проекте бюджета. И более того, мы хотим включиться в работу по созданию патриотического центра на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы также поддерживаем с учетом увеличения союзного бюджета на 38 %, что является реализацией поручения президентов наших стран, рост мероприятий культурно-гуманитарной патриотической направленности.

Напомним, идею создания молодежного патриотического центра в Брестской крепости поддержал Александр Лукашенко и объявил объект Всебелорусской молодежной стройкой. На его создание общественными организациями уже собрано порядка миллиона белорусских рублей.

# Великая Отечественная война # Культура # Дмитрий Мезенцев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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