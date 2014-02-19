В Гродно стартовал международный фестиваль православных песнопений

Новости Беларуси. Сегодня в Гродно открылся 13-ый международный фестиваль православных песнопений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году в конкурсной программе примут участие 37 певческих коллективов из шести стран. Кроме белорусских хоров и ансамблей, в город над Неманом приедут гости из России, Украины, Польши, Румынии и Армении. Участники обязательно будут исполнять произведения белорусских авторов, а так же напевы своих стран. Не менее представительным будет и жюри фестиваля.

Лариса Густова, участница международного фестиваля «Коложский благовест» (Беларусь):

«Коложский благовест» уникален тем, что фестивальные мероприятия идут в течение целого года. В результате, в Гродненской епархии неимоверно повысился уровень и ответственность певцов.

Так же в рамках фестиваля пройдут кинолектории, выставки фотографий, икон, а так же вечера духовной поэзии и христианской авторской песни. «Коложский благовест» станет центральным февральским событием республиканской акции «Гродно - культурная столица Беларуси».

Протоиерей Андрей Бондаренко, председатель жюри Международного фестиваля «Коложский благовест»:

На ряду с тем внешним, к примеру, много коллективов съехалось, гостей съехалось, вот это внутреннее тонкое, личное, даже интимное отношение оно всегда давлеет. И никаким его внешним не заменишь. Вот в этом особенность этого фестиваля от других. Содержание его у каждого на своём уровне, конечно, но это обращение к Богу.