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В Беларуси появится альгологический музей

13 ноября 2006 15:09
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Институт биофизики и клеточной инженерии Академии наук реализует госпрограмму, одной из задач которой стоит создание генофонда растений, представляющих большой интерес для сельского хозяйства.Основное место среди них занимают водоросли, область применения которых не ограничивается только медициной и фармакологией. Ученые собирают образцы из водоёмов по всей Беларуси и выделяют монокультуры. Ожидается, что уже через три-четыре года коллекция составит до 60-ти образцов.
# Культура # Музеи

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