Удивительный кот-художник иллюстратора Андрея Аринушкина

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Андрей Аринушкин, художник-иллюстратор, который сам любит представлять себя «котом-художником».

11 лет назад Вы покинули Беларусь, чтобы увидеть прекрасный город Париж. Это было стечение обстоятельств, или же действительно очень осознанный выбор?

Андрей Аринушкин, художник-иллюстратор:

Очень немногие французы знают эту фразу: «Увидеть Париж, и умереть!». Мне было интересно увидеть Париж и поработать с французскими издательствами, что представляло для меня интерес. И 11 лет назад я купил тур, поехал в Париж, нашел издательство и начал работать. В принципе все просто и легко.

Таким же легким и простым было покорение этого города с учетом того, что Вы - художник?

Андрей Аринушкин, художник-иллюстратор:

Было сложно от того, что в Париже все совсем по-другому, включая язык. Работа с французами приносит какую-то невероятную радость и удовольствие. Париж считается столицей мира, столицей искусств. Когда ты находишь в нём места, которые отвечают тебе биением твоего сердца, мне кажется, что город перед тобой раскрывается.

Объективно ли будет сказать, что популярность и известность в своем художественном мире на своем художественном поприще Вы приобрели и заработали после определённой работы под названием «Кот-художник»?

Андрей Аринушкин, художник-иллюстратор:

На самом деле да. Моя первая картинка была такова: он стоит такой грустный в своем шарфе у него в руках холст непроданный. И наворачивается слеза, падает снег… И потом я подумал: «А почему бы и нет? Давайте продолжим!».

Над чем Вы сейчас работаете?

Андрей Аринушкин, художник-иллюстратор:

Сейчас я делаю моего Джека. Стараюсь его закончить, чтобы сделать первые выпуски до Нового года. А затем буду делать третью книгу - про кота, который жил в Париже. И буду, наверное, начинать третью работу. А дальше - придумаю что-нибудь ещё!