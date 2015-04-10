Участники вокального мужского ансамбля «Благовест» в программе «УТРО» на СТВ

Рождение Вашего ансамбля благословил Митрополит Филарет. Наверное, не каждому ансамблю выпадает такая честь?

Сергей Агранович, художественный руководитель мужского вокального ансамбля «Благовест»:

Вы абсолютно правы, это большая честь. В ноябре 2007 г. В Москве проходила международная выставка «Русь православная» на которую официально пригласили издательство «Белорусского экзархата». Руководство издательства приняло решение не ограничиваться только духовной литературой, но и показать с большей формы, именно с музыкальной стороны, нашу белорусскую культуру. Эта идея очень понравилась Митрополиту Филарету. А для нас это был двойной экзамен, потому что одним из наших слушателей был патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В Вашем репертуаре только духовная музыка?

Сергей Агранович, художественный руководитель мужского вокального ансамбля «Благовест»:

Нет, духовной музыкой мы себя не ограничиваем. Более ста сочинений в различных жанрах: классические произведения русских и зарубежных композиторов, большое количество обработок - белорусских, украинских, русских народных песен… Но, конечно, основа - это духовная музыка, так как ансамбль постоянно принимает участие в духовно-просветительских выставках.

Денис, люди, которые исполняют духовную музыку, часто признаются, что само исполнение на них как-то благотворно влияет. На себе Вы это прочувствовали?

Денис Бахревский, солист мужского вокального ансамбля «Благовест»:

Любая музыка в любом жанре влияет на внутренне состояние человека по-разному. Но влияет! И я - не исключение. Когда мы исполняем свои песнопения, это отражается на мне и моем внутреннем состоянии. Уходят на второй план какие-то житейские невзгоды, тяжести… Остается осознание того, кому мы исполняем наши песнопения и имя кого мы прославляем в наших произведениях.