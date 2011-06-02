«ТРОГАТелЬная выставка» в Минске

На «ТРОГАТелЬной выставке» в Минске расположились произведения 12 белорусских скульпторов — наших современников, ярких творцов и неординарных личностей. Название выставки следует воспринимать буквально. Работа выставки продлится до 18 июля 2011 г.

Ирина Скворцова, искусствовед:

Идея этой выставки появилась давно, но только сейчас нам удалось ее воплотить в рамках музейного проекта «Музей без НЕ» — музей без запретов. Причем один из первых запретов, который мы нарушаем, — это запрет на прикосновение. Мы мечтаем о том, чтобы зрители смогли сравнить разные ощущения от произведений искусства — зрительные, тактильные. Возможно, эти новые ощущения дадут что-то совершенно необычное в понимании произведения искусства, раскроют какие-то новые возможности.

Действительно, используя только зрение, человек ограничивает восприятие произведения искусства. А ведь некоторые люди лишены возможности видеть.

Ирина Скворцова:

Эта выставка обращена слабовидящим людям, потому что в силу своих особенностей зачастую они полностью исключены из спектра людей, воспринимающих произведения искусства. Возможно, здесь их опыт, особое видение руками даже чему-то научат нас.

«ТРОГАТелЬная выставка» открылась в Минске 18 мая, в Международный день музеев. На открытии присутствовали и сами скульпторы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Воднев, корреспондент СТВ:

Как скульпторы относятся к тому, что их произведения люди трогают руками?

Ирина Скворцова, искусствовед:

Ни один из скульпторов, с которыми я связывалась, не отказался от этой идеи. Наоборот, они придумывали новые ходы, кто-то даже специально заменил подставки, чтобы скульптуры, например, были более устойчивые. Каждый совершенно спокойно отнесся к тому, что ему сказали: «Вы понимаете, что вашему шедевру может быть нанесен непоправимый ущерб?» Они все очень скромно улыбались и говорили: «Значит, это тоже будет признание».

Виктор Минко, скульптор:

Это же скульптора, а она и предполагает, что ее иногда нужно трогать руками.

Геннадий Буралкин, скульптор:

Первый раз в моей практике и жизни, что проводится такая «ТРОГАТелЬная выставка», которая трогательная с точки зрения не только эстетики, но и того, что можно потрогать руками материал, который скульптор обработал.

Олег Варвашеня, скульптор:

Это очень хорошо, ведь зритель выполняет работу, которую я, может, чуть не доделал. Если у человека возникает желание погладить скульптуру, значит, работа удачная. Она становится лучше — бронза работает всю жизнь, постепенно становится глубже. Так что это положительное явление.

Ирина Скворцова:

Скульпторы любезно предоставили свои произведения для публики для трогания. Среди них есть и очень известные мастера — такие, как Геннадий Буралкин, Константин Селиханов, Андрей Асташов, Олег Варвашеня. Есть ребята, которые еще только заявляют о себе, но уже обладают неповторимой творческой манерой. Конечно, общение с произведениями каждого из этих мастеров будет просто незабываемым праздником для посетителей.