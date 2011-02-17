ТОП-10 самых необычных звездных нарядов на «Оскар»

Церемония вручения награды «Оскар» состоится 27 февраля 2011 года. Эта церемония станет уже 83-й по счету. Ее ведущими станут Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй.

Как всегда, звезды на нынешнем «Оскаре» удивят зрителей своими нарядами. Их мы увидим чуть позже. Ну а сейчас пока вспомним самые незабываемые звездные костюмы, в которых знаменитости щеголяли на церемонии в разных годах.

Шер, 1986 год

Ее давний личный дизайнер Боб Мэки создал этот черный костюм с 60-сантиметровым головным убором из петушиных перьев.

Деми Мур, 1989 год

В конце 80-х Деми Мур сама стала стилистом своего наряда. По слухам, актриса приложила руку к своему платью из «гобелена» и велосипедкам с кружевными краями.

Ким Бейсингер, 1990 год

Ведущая церемонии в том году, Бейсингер сама придумала это белое платье. Пышную юбку дополнял полупиджак с буквами на одном рукаве.

Джина Дэвис, 1992 год

Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Тельма и Луиза», Джина Дэвис в начале 90-х облачилась на церемонию в мини-платье с воланами.

Вупи Голдберг, 1993 год

Эта забавная афроамериканка стала гвоздем 65-й церемонии вручения «Оскар». Фиолетовое атласное платье было куплено в бутике в Беверли Хиллс. Под ним оказалсиь зеленая подкладка и брюки в обтяжку.

Бьорк, 2001 год

Платье для Оскара – наряд для выступления? Не знающая границ Бьорк не только вырядилась в «лебединое» платье от Marjan Pejoski, но пошла еще дальше и даже решила усыпать золотыми яйцами красную дорожку.

Холли Берри, 2002 год

Холли Берри знает, как одеваться классически и сексуально. В ту ночь, когда она получила «Оскар» за фильм «Бал Монстров», актриса подчеркнула свою удивительную фигуру платьем от Elie Saab.

Фейт Хилл, 2002 год

Певица решила вспомнить палитру «Волшебника страны Оз», выбирая платье от Versace.

Ума Турман, 2004 год

Ума Турман надела платье от Christian Lacroix и получила прозвище «Мисс швейцарка». «Это было прекрасное платье, – сказала Турман. – Похоже, я просто неправильно его надела».

Зои Салдана, 2010 год

Звезда «Аватара» выбрала платье от Givenchy «из другого мира» в сочетании с блестящим верхом и «облаками» внизу.