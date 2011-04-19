Телеканал СТВ организовал встречу балерины Анастасии Волочковой с белорусским театром эстрадной песни «Хвілінка»

Узнав о том, что Анастасия Волочкова любит встречаться с детьми перед концертом в той стране, где она выступает, телеканал СТВ и программа «КультУРА» решили организовать встречу примы балета с заслуженным театром эстрадной песни «Хвілінка».

Артисты театра эстрадной песни «Хвілінка»:

Я тоже танцую, правда, немного другие танцы — эстрадные. Интересно посмотреть, как перед выступлением разминается, подготавливает себя профессионал.

Я просто восхищаюсь: человек танцует, как без костей. Такого я никогда не видела. Анастасия Ганиева, корреспондент телеканала СТВ:

Встреча с такой личностью — примой балета — насколько значима для тебя? Артистка театра эстрады «Хвілінка»:

Для меня это очень значимо, потому что для меня это развитие в каком-то плане. Я вижу различия между разными направлениями: эстрадным танцем, балетом. Это развитие для меня. Я вижу мир с разных сторон. Я запомню это надолго. Такое не каждому дано увидеть.

Анастасия Ганиева, корреспондент телеканала СТВ:

Что для ваших детей значит встреча с примой балета России? Татьяна Панова, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь театра эстрадной песни и танца «Хвілінка»:

В первую очередь, я хочу сказать огромное спасибо телеканалу СТВ, программе «КультУРА» за то, что нам была предоставлена такая возможность. Потому что это не просто встреча. Это суперэмоции, это позитив. Это вера, которая дана была ею каждому ребенку, в то, что каждый может воплотить свою мечту.

Пустой зал, негромко играет музыка, идет проверка света, на сцене разминаются танцоры. В сторонке тренируется заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова, заслуженная артистка России:

Когда мне было 5 лет, моя мама привела меня в Мариинский театр в Петербурге на балет «Щелкунчик». Я посмотрела этот спектакль. Конечно, это была зимняя сказка, просто волшебство! У меня не просто возникло желание стать балериной. Я была уверена, что именно этот путь я и хочу пройти.

Каждый человек на 100% может быть вершителем своей судьбы, реальности. Каждый может достичь всего, чего угодно.

Детские любопытные взгляды устремлены на балерину, но это и понятно: ведь не каждый день удастся посмотреть на репетицию Анастасии Волочковой.

Анастасия Ганиева:

Если слово «культура» разложить на две части: «культ» и «ура», чего у вас в жизни сейчас больше: «культ» или «ура»? Анастасия Волочкова:

У меня «ура» сплошное. Я счастливый человек. Я стараюсь относиться к жизни с благодарностью за всё, что есть. Я стараюсь сохранить самые лучшие традиции, которые мне подарил Санкт-Петербург и петербуржская школа — традиции классического балета. В то же время «ура» для меня — это что-то связанное с сегодняшним днем, с современностью. Больше 10 лет назад я начала искать тот формат, который, как считала, будет интересен современному зрителю сегодня.

Анастасия Ганиева:

А «культ» в вашей профессии существует? Анастасия Волочкова:

Для меня «культ» — это трудолюбие, работоголизм, который во мне присутствует. Для меня в моей профессии «культ» — это поддержание себя в профессиональной форме, поддержание, воспитание себя, как личности, верность своей профессии, которой я посвятила уже больше 25 лет своей жизни. Хорошенько размявшись, Анастасия решила показать детям отрывки своей концертной программы.

Анастасия Волочкова:

Каждый день я себе говорю: я должна работать, работать, работать, а отдохну потом. Поскольку я говорила себе это каждый день, у меня это «потом» не наступило. Я до сих пор такой трудоголик. Счастливая жизнь, когда занимаешься любимым делом. Кроме общения, получился и творческий обмен. Анастасия Волочкова продемонстрировала свое мастерство, а ребята показали свои достижения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Волочкова:

Я очень люблю детей. Моя дочка занимается в музыкальном театре «Домисолька». Дети мне напомнили атмосферу детского танца. То, что они станцевали и спели, для меня это самые светлые эмоции. Я настолько счастлива! Анастасия Ганиева:

Глядя на вас, кажется, что у вас есть всё — как материально, так и эмоционально, гармония. Откуда вы черпаете положительную энергию, которую вы излучаете? Анастасия Волочкова:

Отсюда и черпаю. От детишек, от общения с ними. Вечером это аплодисменты, цветы, возможность понять, что я исполняю свое дело — любимое дело, что я исполняю свою миссию на земле. Люди, которым мое искусство и творчество нужно и которым небезразлична моя жизнь, как раз и дают мне ту самую энергию и силу.