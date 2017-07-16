Тамара Гвердцители: «Когда запели «Песняры», передо мной открылся уникальный мир белорусской музыки, народа и природы»

Новости Беларуси. Голос Тамары Гвердцители кружит голову меломанам всего мира. Он способен вытянуть даже оперную арию. Женщина и певица уникальной судьбы. Ее звездный статус сложился с детства. Уже 10-летней она выступала перед советским генсеком Брежневым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На ее свадьбу когда-то случайно заглянула железная леди Маргарет Тэтчер. Но был в ее судьбе и концерт под бомбежкой в Афганистане.

Считается, что у Тамары Гвердцители только один большой хит – «Виват, король!». Но имя певицы известно во всем мире. Долгое время она жила и пела сначала во Франции, потом – в США. Ее туда позвали работать. Сама Тамара говорит на шести языках и поет не только на русском или грузинском.

С Гвердцители как лауреатом специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» пообщалась Яна Шипко.

Именно на витебской сцене состоялось одно из первых выступлений с легендарным маэстро? Помните, как это было?

Тамара Гвердцители, участник XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Да, конечно. Это действительно исторический концерт, и я счастлива, что это произошло в Витебске. Конечно, может всё меняться на свете, но неизменен только талант и гениальность музыканта, композитора, маэстро.

Многие артисты говорят, что витебская сцена намоленная, если можно применить это понятие, потому что она многим путевку в жизнь дала. Было ли для вас это своеобразным благословением?

Тамара Гвердцители:

Я здесь выступала в 93-м, 94-м, 95-м и как-то успокаивало. Но, тем не менее, эта сцена давала силы, надежду.

В те годы много спорили, предлагали сделать его кочующим по разным городам. Но он сохранил витебскую прописку. Есть ли в этом для вас прелесть?

Тамара Гвердцители:

Кочующий фестиваль всегда немного вызывает сомнение и не всегда получается. А когда стабильно одна страна конкретный город – я думаю, что это очень мудрое решение руководства.

Что вас связывает с Беларусью? Если у нас белорусам сказать «Грузия», сразу возникнет ряд ассоциаций – боржоми, хачапури, вино. Какие у вас ассоциации с Беларусью?

Тамара Гвердцители:

Для меня это и Минск, и Витебск, и ваш героический народ. Для меня это и «Песняры», и то время, когда Владимир Мулявин появлялся. Были общие «Огоньки» на весь Советский Союз, и когда я увидела Владимира Мулявина, когда запели «Песняры», передо мной открылся абсолютно уникальный мир белорусской музыки, народа, природы со всеми замечательными страницами жизни и очень трагическими временами. И тогда возникает вместе с драматическими иллюзиями абсолютно мирный, спокойный, дружелюбный, добрый. Люди, добрая страна, которая называется Беларусь. Она такая есть и будет всегда такой.

А кулинарные ассоциации есть какие-то? Может, наши драники?

Тамара Гвердцители:

Конечно, я думаю, белорусская кухня всеми любима.

Вы сами, кстати, любите готовить, практикуете?

Тамара Гвердцители:

Нет грузинской женщины, которая не умела бы готовить. Женщина должна уметь готовить хотя бы свою национальную кухню. Не всё, конечно. Хинкали я не делаю, потому что это мужская задача. Конечно, когда есть время. В основном, мама готовит. Мама готовит замечательно. Мама родом с Украины, с Одессы. У нас дома грузинская кухня перемешана с одесскими деталями.