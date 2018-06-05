Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых

С распадом Советского Союза, когда Беларусь стала независимой, западная мода начала активно проникать в культуру и субкультуру нашей страны. Молодежь переоделась в джинсу и свитера «Boys», слушала «Depeche Mode» и ела хот-доги. И если в России эпоха «перестройки» породила бандитские группировки с лидерами в малиновых пиджаках, то в Минске ситуация была более спокойной.

Ленинский проспект переименовали в честь Франциска Скорины, изменилось и содержание главной магистрали города.

Западная культура завоевала большой экран. А на смену советским героям-инженерам пришел Фредди Крюгер из тёмных переулков. Павел Булатый, экскурсовод:

В 90-е на смену кинотеатрам пришло такое явление, как видеосалоны. В обычных зданиях, иногда и в кинотеатрах, в небольшой комнате ставили более-менее пристойный телевизор и редкий для того времени атрибут – зарубежный «видик». Это был просто невероятный девайс, для обычных людей конца 80-ых он был практически недосягаемым. Приходили люди, платили за это деньги, и в очень плохом качестве смотрели зарубежные фильмы. Все помнят голоса, которые озвучивали. Люди узнали, что есть Рембо. Начались споры, кто лучше: Чак Норрис или Джеки Чан, и кто кого победит в бою.

Гостили студенты «У Феликса» – так называли сквер на проспекте с бюстом Феликсу Дзержинскому. Здесь собирались журфаковцы, филологи, юристы. Без мобильных телефонов встречались каждый вечер в одно и то же время. Заседали порой не очень культурно, причём, прямо возле городского отделения милиции.

В целом «Феликс» долго, уже и в 2000-ых был одним из самых атмосферных мест города, но большинство его обитателей со временем проиграли битву с «зелёным змием», и тусовка заметно деградировала. И если в начале сквера собирались интеллигенция и отличники, то ближе к «Динамо» тусовались маргиналы. А сам стадион в 90-ые превратился в модную торговую площадку. За кожаными китайскими куртками и кислотными леггинсами сюда толпами приходила молодёжь. С продавцами можно было легко поторговаться.

Павел Булатый:

Символом моды 90-ых стали болоньевые куртки. Также такой атрибут – очень короткие юбки. Раньше, если бы девушка надела такую юбку, то её бы затянули на разборки в ЦК комсомола за непристойное поведение.

Но в 90-ые это вошло в моду. Символом 90-ых в моде стали майки с принтом, особенно майки с «Титаником».

На главном проспекте в тени пышных лип появилось больше уютных кафе. Летом всё было заставлено пластиковыми столиками с яркими зонтиками.

Любимыми у минчан в 90-ые были кофейня «7 пятниц» (в простонародии – «7 пьяниц») и бистро «Хутка. Смачна». Тот самый вкус горчичных хот-догов, напитка «Юппи» и жевательной резинки «Турбо» хорошо помнит поколение 90-ых. А первый ресторан быстрого питания в Минске и вовсе открывали с военным оркестром.

Павел Булатый:

И, люди, как на праздник, в него ходили. Там отмечали дни рождения, приглашали знаменитого клоуна. Неформалы любили собираться в подземных переходах, или, как они их называли, «в трубах». Правда, такие посиделки быстро разгоняли. Знаковым в молодёжной жизни как сегодня, так и в 90-ые был бульвар Ленина. Здесь находилась знаменитое кафе «Пингвин», где продавали самый вкусный сливочный пломбир в городе.

Здесь же действовал «ночник», в котором ночью можно было раздобыть сигареты. Здесь можно было легко познакомиться с девушками. Здесь собиралась байкеры. Это место, действительно, стало культовым для молодежи конца прошлого века. В «Пингвине» собирались минские хиппи, панки, неформалы, к середине 90-ых место морально устарело. «Окурок» выглядел совсем иначе. Так называли сквер возле кафе. Он располагался левее, там, где сейчас проезжая часть.

Символом 90-ых стал универсам «Центральный». За барной стойкой возле высоких стеклянных окон собирался, кажется, весь город. От академиков и артистов – до студентов и фриков. Впрочем, такой же контингент обитает там и сегодня.

Павел Булатый:

На этом месте находилась большая стоянка такси. Таксистом в 90-ые мог быть любой человек, у которого был более-менее пристойный автомобиль. 90-ые – это, как раз, то время, когда в Беларусь хлынули б/у машины из Европы. «Ауди», «Мерседесы, «БМВ», которые европейцы уже хотели выбрасывать, но тут открылся большой рынок бывшего Советского Союза, куда все машины хлынули. И вот, приобретя такую более-менее достойную иномарку, человек, как тогда говорили, выходил «бомбить» – занимался частным извозом.

А в плейере звучала любимая группа «Кино». Молодёжь, как в той песне, требовала перемен. Когда погиб герой 90-ых Виктор Цой, столичные фанаты недалеко от строящегося тогда Дворца Республики расписали стену в его честь.

Павел Булатый:

Стену Цоя от Дворца Республики убрали только в начале 2000-ых, когда закончилась стройка. Сначала перенесли ближе к стадиону «Динамо», а сегодня стена Цоя находится в районе метро «Первомайская», где можно встретить старых поклонников Цоя и молодых. Всех неформалов собирала и «Паниковка» – так до сих пор называют Александровский сквер. Возле Дома офицеров можно было попасть на концерт.

Павел Булатый:

Много известных сегодня белорусских музыкантов начинали свой творческий путь именно с выступлений на импровизированных концертах около Дома офицеров. Например, молодой Сергей Михалок.