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Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых

05 июня 2018 16:46
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С распадом Советского Союза, когда Беларусь стала независимой, западная мода начала активно проникать в культуру и субкультуру нашей страны. Молодежь переоделась в джинсу и свитера «Boys», слушала  «Depeche Mode» и ела хот-доги. И если в России эпоха «перестройки» породила бандитские группировки с лидерами в малиновых пиджаках, то в Минске ситуация была более спокойной.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-1

Ленинский проспект переименовали в честь Франциска Скорины, изменилось и содержание главной магистрали города.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-4

Западная культура завоевала большой экран. А на смену советским героям-инженерам пришел Фредди Крюгер из тёмных переулков.

Павел Булатый, экскурсовод:
В 90-е на смену кинотеатрам пришло такое явление, как видеосалоны. В обычных зданиях, иногда и в кинотеатрах, в небольшой комнате ставили более-менее пристойный телевизор и редкий для того времени атрибут – зарубежный «видик». Это был просто невероятный девайс, для обычных людей конца 80-ых он был практически недосягаемым. Приходили люди, платили за это деньги, и в очень плохом качестве смотрели зарубежные фильмы. Все помнят голоса, которые озвучивали.

Люди узнали, что есть Рембо.

Начались споры, кто лучше: Чак Норрис или Джеки Чан, и кто кого победит в бою.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-7

Гостили студенты «У Феликса» – так называли сквер на проспекте с бюстом Феликсу Дзержинскому.

Здесь собирались журфаковцы, филологи, юристы.

Без мобильных телефонов встречались каждый вечер в одно и то же время. Заседали порой не очень культурно, причём, прямо возле городского отделения милиции.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-10

В целом «Феликс» долго, уже и в 2000-ых был одним из самых атмосферных мест города, но большинство его обитателей со временем проиграли битву с «зелёным змием», и тусовка заметно деградировала. И если в начале сквера собирались интеллигенция и отличники, то ближе к «Динамо» тусовались маргиналы. 

А сам стадион в 90-ые превратился в модную торговую площадку.

За кожаными китайскими куртками и кислотными леггинсами сюда толпами приходила молодёжь. С продавцами можно было легко поторговаться.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-13

Павел Булатый:
Символом моды 90-ых стали болоньевые куртки.

Также такой атрибут – очень короткие юбки.

Раньше, если бы девушка надела такую юбку, то её бы затянули на разборки в ЦК комсомола за непристойное поведение.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-16

Но в 90-ые это вошло в моду. Символом 90-ых в моде стали майки с принтом, особенно майки с «Титаником».

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-19

На главном проспекте в тени пышных лип появилось больше уютных кафе.

Летом всё было заставлено пластиковыми столиками с яркими зонтиками.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-22

Любимыми у минчан в 90-ые были кофейня «7 пятниц» (в простонародии – «7 пьяниц») и бистро «Хутка. Смачна». Тот самый вкус горчичных хот-догов, напитка «Юппи» и жевательной резинки «Турбо» хорошо помнит поколение 90-ых.

А первый ресторан быстрого питания в Минске и вовсе открывали с военным оркестром.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-25

Павел Булатый:
И, люди, как на праздник, в него ходили. Там отмечали дни рождения, приглашали знаменитого клоуна.

Неформалы любили собираться в подземных переходах, или, как они их называли, «в трубах». Правда, такие посиделки быстро разгоняли.

Знаковым в молодёжной жизни как сегодня, так и в 90-ые был бульвар Ленина.

Здесь находилась знаменитое кафе «Пингвин», где продавали самый вкусный сливочный пломбир в городе.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-28

Здесь же действовал «ночник», в котором ночью можно было раздобыть сигареты. Здесь можно было легко познакомиться с девушками. Здесь собиралась байкеры. Это место, действительно, стало культовым для молодежи конца прошлого века. В «Пингвине» собирались минские хиппи, панки, неформалы, к середине 90-ых место морально устарело.

«Окурок» выглядел совсем иначе.

Так называли сквер возле кафе. Он располагался левее, там, где сейчас проезжая часть.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-31

Символом 90-ых стал универсам «Центральный».

За барной стойкой возле высоких стеклянных окон собирался, кажется, весь город. От академиков и артистов – до студентов и фриков. Впрочем, такой же контингент обитает там и сегодня.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-34

Павел Булатый:
На этом месте находилась большая стоянка такси. Таксистом в 90-ые мог быть любой человек, у которого был более-менее пристойный автомобиль.

90-ые – это, как раз, то время, когда в Беларусь хлынули б/у машины из Европы.

«Ауди», «Мерседесы, «БМВ», которые европейцы уже хотели выбрасывать, но тут открылся большой рынок бывшего Советского Союза, куда все машины хлынули. И вот, приобретя такую более-менее достойную иномарку, человек, как тогда говорили, выходил «бомбить» – занимался частным извозом. 

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-37

А в плейере звучала любимая группа «Кино».

Молодёжь, как в той песне, требовала перемен. Когда погиб герой 90-ых Виктор Цой, столичные фанаты недалеко от строящегося тогда Дворца Республики расписали стену в его честь.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-40

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-42

Павел Булатый:
Стену Цоя от Дворца Республики убрали только в начале 2000-ых, когда закончилась стройка. Сначала перенесли ближе к стадиону «Динамо», а сегодня стена Цоя находится в районе метро «Первомайская», где можно встретить старых поклонников Цоя и молодых.

Всех неформалов собирала и «Паниковка» – так до сих пор называют Александровский сквер.

Возле Дома офицеров можно было попасть на концерт.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-45

Павел Булатый:
Много известных сегодня белорусских музыкантов начинали свой творческий путь  именно с выступлений на импровизированных концертах около Дома офицеров.

Например, молодой Сергей Михалок.

Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых-48

90-ые останутся в истории как сложные, авантюрные, ненадёжные времена.

Но всегда найдутся те, кто будет по ним ностальгировать.

# Достопримечательности Минска # Культура # Павел Булатый

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