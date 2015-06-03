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Совсем скоро будет раскрыта главная музыкальная интрига 15-го Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

03 июня 2015 10:08
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Совсем скоро будет раскрыта главная музыкальная интрига 15-го Национального фестиваля  белорусской песни и поэзии в Молодечно. По итогам конкурса молодых исполнителей на белорусском небосклоне засверкают новые имена, по-новому прозвучат песни известных композиторов Беларуси, появятся новые народные хиты.

Белорусского композитора Эдуарда Зарицкого по праву можно назвать старожилом музыкального конкурса. За  15-летнюю историю фестиваля народный артист Беларуси раскрыл немало талантливых исполнителей.

Конкурс молодых исполнителей в Молодечно для многих белорусских артистов стал началом творческого пути. Выпускницы-отличницы 94-го года  с удовольствием и особым трепетом вспоминают свои первые эстрадные шаги.

Для того, чтобы преодолеть тернистый путь к звездам, юным дарованиям пришлось усердно поработать: многочисленные репетиции, бессонные ночи, а иногда даже горькие слезы, но все это станет оправданным сразу после звучания первых же нот.   

Пусть этот конкурсный год принесет богатый урожай талантливых исполнителей, оставит в истории белорусской музыки очередной яркий след и, конечно, порадует всех слушателей незабываемыми впечатлениями. 

 

# Культура # Фестиваль # Ирина Дорофеева # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Лариса Грибалёва # Наталья Тамело # Эдуард Зарицкий

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