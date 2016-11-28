Школьница из Минска на сайте одного из аукционных домов распознала датскую принцессу Ульрику Элеонору

Новости Беларуси. Она знает в лицо всю европейскую знать.

Школьница из Минска помогла королевскому дворцу найти свою принцессу.

Речь об Ульрике Элеоноре. «Портрет неизвестной» — именно такое название было у полотна кисти Якоба Дегара. Так вот, в той самой незнакомке на сайте одного из аукционных домов девушка распознала принцессу Датскую.

Место встречи — Национальный исторический музей. Время — 18 часов. График у 15-летнего атрибутора из Минска загружен не по годам: помимо школы обычной, ходит Мария Денисюк еще и в специализированную — для молодого историка, затем самообразование: читает книги, ведет группу в социальной сети о монархах и аристократах Европы XVI-XVIII веков и пополняет свои электронные архивы картинами с ликами принцев да принцесс.

Мария Денисюк, ученица 9 класса:

У меня 255 папок на ноутбуке. А на компьютере у меня ещё больше. Я сортирую папки по материнским линиям в генеологическом порядке.

А еще она знает сайты всех публичных торгов: вот уж немколько лет ни один из них не ускользает от пристального взора белоруски. И посещает их коллекционер Денисюк не цены ради, и даже не интереса для,

на аукционах щелкает как орешки Мария искусствоведческие загадки.

Да такие, что ахают европейские галеристы: в «Портрете неизвестной», несколько раз он выставлялся на аукционах Кристис и Сотбис, тогда еще 8-классница распознала принцессу Датскую.

Мария Денисюк:

Ульрику Элеонору я нашла вообще очень давно, ещё в начале 2015 года. На аукцион Сотбис написала, мне ответили спасибо.

Ульрика Элеонора — дочь короля Дании Фредерика III и супруга Карла ХI, уже короля Швеции. Персона сама по себе удивительная. В годы войны между как раз-таки Данией и Швецией помолвку ей предлагали расторгнуть — отказалась. Ее вспоминают доброй правительницей. Ульрика занималась благотворительностью, основала множество приютов для вдов и сирот, помогала бедным.

Мария Денисюк:

Мне достаточно один раз увидеть портрет, чтобы потом я могла узнать похожую, другую его версию.

Письмо на аукцион белоруска отправила в июне, а уже в августе английский артибутор напишет:

«Датская принцесса вернулась в свой дом».

Впрочем, и на этом Мария останавливаться не намерена. Вполне возможно, вскоре займется изучением уже предков. Не зря же интервью записываем в зале белорусской монаршей знати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.