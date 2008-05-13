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Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко

13 мая 2008 10:46
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Его творческое наследие – это более 150 произведений: живописные полотна, гобелены, монументальные мозаичные и керамические композиции. Александр Кищенко - автор уникального "Гобелена века", который, несомненно, войдет в историю мирового искусства. За эту работу ему присуждена Государственная премия Беларуси, а в 1993 году художник был награжден медалью Франциска Скорины.

Произведения Кищенко находятся в Национальном художественном и Музее современного искусства в Минске, фондах Белорусского союза художников, Третьяковской галерее в Москве.
# Культура # Художники Минска

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