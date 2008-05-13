Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко

Его творческое наследие – это более 150 произведений: живописные полотна, гобелены, монументальные мозаичные и керамические композиции. Александр Кищенко - автор уникального "Гобелена века", который, несомненно, войдет в историю мирового искусства. За эту работу ему присуждена Государственная премия Беларуси, а в 1993 году художник был награжден медалью Франциска Скорины.



Произведения Кищенко находятся в Национальном художественном и Музее современного искусства в Минске, фондах Белорусского союза художников, Третьяковской галерее в Москве.