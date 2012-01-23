Республиканская акция «Гомель – культурная столица Беларуси и СНГ-2011». Итоги подвели в Минске

Новости Беларуси, Минск. Элитные издания XVI – XX веков из коллекций Гомельского и Ветковского музеев представлены в Национальном художественном музее. Именно открытием такой экспозиции завершается акция «Гомель – культурная столица Беларуси и СНГ». В этом году почетный статус перешел к Несвижу.

Это – самый древний манускрипт на поистине раритетной выставке рукописных и старопечатных книг в Национальном художественном. Евангелие-тетр первой половины XVI века Ветковский музей выкупил из частной коллекции пять лет назад. До этого шедевр из рук в руки передавали 17 поколений наших предков.

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:

Писали его четыре евангелиста, изображение которых дается перед каждым текстом. Писались такие произведения от руки, на бумаге, специальными органическими красками, которые практически не выцветают со временем.

Издания Виленской, Гродненской, Могилевской типографий, книжные миниатюры, Евангелия и «нарядные» певческие рукописи, сохранившие древний способ записи музыки, – крюковую нотацию. И даже подлинные инструменты переплетчиков и реставраторов. Эти экспонаты впервые на гастролях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Торопова, директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Мы представляем в экспозиции всевозможные чернильницы, краски, перья, кисти, с помощью которых археографы хранили эту книгу, творили, украшали.

Галина Нечаева, директор Ветковского музея народного творчества имени Федора Шклярова:

Прекрасные памятники, которых 1-2-3 экземпляра в Беларуси. Они являются памятниками национального значения. Это работы первопечатников: Петра Мстиславца, Василия Горобурды, Петра Федорова. Это после Скорины первые издания. Евангелие 1569 года.

По этой выставке можно судить и о «книжной моде» XVI-XX веков. Сперва наиболее значимые творения «одевали» в кожаное убранство с металлическими застежками. Позже популярны стали бархат и парча.

Некоторым из этих хрупких бумажных памятников почти полтысячи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дуэт коллекций Гомельского и Ветковского музеев в Минске зазвучал не только как финальный аккорд акции «Гомель – культурная столица Беларуси и СНГ-2011». Кстати пришелся и к Году книги.

Юго-восточный регион, можно сказать, подвел культурные итоги года. Кроме открытия выставки в Минске прошел спектакль Гомельского областного драматического театра и, конечно, передача символических ключей и статуса культурной столицы Несвижу.